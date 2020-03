Algarve Cup. Italia in semifinale grazie a Girelli: 2-1 al Portogallo

L’Italia di Milena Bertolini fatica (e non poco) a imporre la maggior statura tecnica al Portogallo, volitivo e ben messo in campo. Ci fa soffrire per oltre un’ora con un gioco non fluido ma con un crescendo di emozioni strappa il pass per la semifinale (che ci vedrà opposti alla Nuova Zelanda) con il rigore trasformato da Cristiana Girelli in pieno recupero

PORTOGALLO AVANTI – Le Azzurre si presentano con la migliore formazione possibile ed un 4-4-2 che porta Barbara Bonansea sulla fascia con il duo Girelli-Sabatino al centro dell’attacco. La gara inizia discretamente con un possesso palla continuo che non sfocia però in occasioni pericolose. Ne approfittano le lusitane che, dopo aver assorbito la fase di studio, alzano il baricentro e la qualità del gioco fallendo una buona palla gol in are con Jessica da Silva, prima di trovare il vantaggio con Diana Silva, il cui leggero tocco su calcio piazzato beffa la nostra difesa e l’uscita imprecisa di Laura Giuliani.

ALLA FINE ARRIVA LINARI – L’Italia fatica a trovare il proprio passo e la ripresa porta i primi correttivi alla formazione che a poco a poco sembra ritrovare convinzioni e giri. A riportare la barra in linea ci pensa proprio una neo-entrata: Elena Linari, tenuta fuori dall’undici iniziale dopo un Mondiale da protagonista, si prende la scena con il colpo di testa da incursore consumato che dà il pari alle Azzurre e riapre il match a dieci minuti dalla fine.

GIRELLI GOL – L’assedio delle Azzurre diventa a quel punto una costante. Il rischio della lotteria dei rigori è proprio dietro l’angolo ma quando sembra tutto concluso Valentina Cernoia guadagna un tiro dagli undici metri in pieno recupero che Cristiana Girelli non spreca calciando tutta la rabbia di una gara anomala sotto al sette di Ines Pereira facendo partire l’estasi azzurra.

L’appuntamento per la nostra Nazionale è ora per la semifinale di sabato 7. Ci sarà bisogno di tutto un altro approccio per poter approdare alla finalissima, conservando questo spirito che ha consentito una rimonta insperata.