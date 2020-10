Calcio femminile. Milan-Juventus 0-1, decide Girelli

La Serie A femminile scrive una nuova pagina della sua storia entrando per la prima volta in uno dei tempi del calcio, lo stadio “San Siro” di Milano. Ad inaugurare questa premiere sono Milan e Juventus, due squadre iscritte ormai di diritto nel gotha del movimento.

PRIMO TEMPO – Partenza lanciata delle due squadre che portano un pressing asfissiante che determina un gran ritmo di gioco ma anche tanti errori in fase di impostazione. Da uno di questi errori Valentina Cernoia si invola verso l’area, viene falciata da Dominika Conc e guadagna un calcio di rigore che Cristiana Girelli non fallisce spiazzando Maria Korenciova (11′). L’attaccante bianconera, imbeccata splendidamente dalla compagna di Nazionale, manca per poco il bis a un quarto d’ora dalla fine con un colpo di testa calibrato ma troppo centrale (30′). Il tiro a giro nel finale di Natasha Dowie sembra l’unico squillo serio delle padrone di casa verso la porta difesa da Laura Giuliani (41′) ma è la Juventus a gestire le redini del gioco.

SECONDO TEMPO – La storia della gara non sembra cambiare a inizio ripresa con le rossonere volitive e le bianconere a fare il gioco. Un’uscita avventata di Korenciova per poco non favorisce Barbara Bonansea che però si trova imbrigliata tra le maglie rossonere e non può ribadire in rete (47′). Le rossonere sembrano comunque più spigliate, specialmente in fase offensiva mettendo in difficoltà le avversarie con diverse sortite nei primi dieci minuti della ripresa. Girelli è la prima delle bianconere a far sudare freddo il Milan, il suo piatto a colpo sicuro da azione d’angolo si spegne però sopra la traversa (60′). E’ però ancora la squadra di casa ad emergere da un finale compassato con Valentina Bergamaschi che per poco non trova il pari anticipando Laura Giuliani da azione d’angolo (74′). Poco dopo ci prova Valentina Giacinti su un’azione confusa in area ma la sua spizzata termina alta ancora una volta (77′). L’occasione di Deborah Salvatori Rinaldi nel finale è clamorosa, con tiro alto da buonissima posizione, e per poco non consegna alle padrone di casa un pareggio che sarebbe anche meritato (89′)

LE ALTRE – Nel weekend passato c’è stato un vero e proprio assalto alla vetta con Sassuolo ed Empoli che hanno agganciato le prime posizioni. Le emiliane in particolare si sono tolte il lusso di battere la Fiorentina in trasferta mentre le azzurre confermando il loro momento d’oro. Il San Marino registra i suoi primi tre punti in classifica battendo la Florentia e staccando la zona calda.

RISULTATI

Napoli – Inter 1-1

Roma – Hellas Verona 2-0

Fiorentina – Sassuolo 1-3

Bari – Empoli 0-3

San Marino – Florentia 1-0

Milan – Juventus 0-1

CLASSIFICA – Juventus 12 pt; Sassuolo 10 pt; Empoli, Milan, Fiorentina 9 pt; Roma 7 pt; Inter 4 pt; San Marino, Florentia S. Gimignano, Pink Bari 3 pt; Napoli 1 pt; Hellas Verona 0 pt