Nazionale femminile. Le Azzurre scoprono l’avversaria in Algarve Cup

Sarà il Portogallo la selezione che le Azzurre affronteranno nei quarti di finale di Algarve Cup, torneo di elite per Nazionali femminili prevista per questa Primavera (4-11 marzo).

L’Italia torna a calcare la scena di questo importante torneo dopo dodici anni di assenza e lo farà con un cammino sulla carta agevolato. Le padrone di casa infatti sono state nostre avversarie nello scorso girone di qualificazione ai mondiali francesi del 2019 e nei due match arrivarono due vittorie (0-1 in trasferta con gol di Daniela Sabatino e 3-0 al “Franchi” di Firenze firmato da Cristiana Girelli, Cecilia Salvai e Barbara Bonansea). Sono dolci i ricordi associati alle lusitane perché proprio nella seconda gara del girone arrivò l’agognata qualificazione al torneo iridato.

E’ stata sventata quindi la possibilità di incroci con le selezioni più forti presenti alla competizione, con la decisione dell’organizzazione di evitare già dai quarti di una preview nella sfida con la Danimarca nostra rivale nel girone di qualificazione agli Europei.

Le altre gare in programma saranno:

Nuova Zelanda vs Belgio

Germania vs Svezia

Danimarca vs Norvegia

Ricordiamo che il format del torneo è stato rivisto e prevede che : le otto nazionali iscritte si affronteranno il 4 marzo nei Quarti di finale, con le vincenti che il 7 marzo daranno vita alle semifinali e le perdenti che si sfideranno per i piazzamenti dal 5° all’8° posto. Il 10 marzo si terranno le finali dal 3° all’8° posto, mentre l’11 marzo è in programma la finalissima.

In caso di passaggio alla semifinale le Azzurre affronteranno la vincente di Nuova Zelanda – Belgio.

A guidare l’albo d’oro del torneo, vinto lo scorso anno dalla Norvegia in finale sulla Polonia, sono gli Stati Uniti con dieci vittorie, seguiti da Norvegia con cinque vittorie, Svezia con quattro vittorie e Germania con tre.