Serie A femminile. Bene Juve e Roma. Lotta in coda!

La sedicesima giornata di Serie A è stata aperta dall’anticipo tra Inter e Bari. Ottimo punto conquistato dalle pugliesi con le neroazzurre due volte in vantaggio, con la spizzata di Lisa Alborghetti ed il calcio di rigore di Regina Baresi, ma riprese dalla doppietta di Debora Novellino.

Vince ancora la Juventus che supera con un perentorio 0-4 l’Hellas Verona. Bianconere in vantaggio a fine della prima frazione con il tiro a rimorchio di Tuija Hyyrynen su appoggio di Barbara Bonansea. che poi dilagano nella ripresa con le reti di Cristiana Girelli, Sophie Pedersen e Andrea Staskova.

Rinviato il big match tra Milan e Fiorentina per le disposizioni del Ministero della Salute, la Roma ne approfitta per portarsi a meno uno dalla seconda posizione grazie alla rete in apertura di Agnese Bonfantini che spinge in rete da posizione ravvicinata.

Occasione mancata per il Tavagnacco in coda che sogna il colpo esterno con la conclusione da lontano di Shino Kunisawa in apertura che porta in vantaggio le friulane. L’Empoli centra il pari solo nel recupero con Cecilia Prugna ribadendo la prodezza balistica che stoppa i sogni di aggancio alla zona salvezza delle avversarie.

La Florentia San Gimignano continua a vincere e si porta in quinta posizione grazie al rigore siglato da Evelyn Vicchiarello e dalla doppietta di Melania Martinovic che affondano un’Orobica sempre più relegata in fondo classifica.

RISULTATI

INTER – PINK BARI 2-2 –8’ Alborghetti (I), 13’ Novellino (PB), 45’ +1’ rig. Baresi (I), 59’ Novellino (PB)

HELLAS VERONA – JUVENTUS 0-4 – 45’+2’ Hyyrynen (J), 70’ Girelli (I), 81’ Pedersen (J), 84’ Staskova (J)

MILAN – FIORENTINA – rinviata

SASSUOLO – ROMA 0-1 – 4’ Bonfantini (R)

EMPOLI – TAVAGNACCO 1-1 – 8’ Kunisawa (T), 90’ Prugna (E)

FLORENTIA SAN GIMIGNANO – OROBICA 3-0 – 5’ rig. Vicchiarello (F), 19’ Martinovic (F), 63’ Martinovic (F)

CLASSIFICA – Juventus 44 pt; Fiorentina* e Milan* 35 pt; Roma 34 pt; Florentia S. Gimignano 24 pt; Sassuolo 23 pt; Inter ed Empoli 19 pt; Hellas Verona 12 pt; Pink Bari 11 pt; Tavagnacco 9 pt; Orobica 1 pt.

* = una gara in meno