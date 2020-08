Serie A femminile. Empoli a valanga, bene le big

La nuova stagione della Serie A femminile si apre nel segno dei gol. Sono venti infatti le realizzazioni messe a referto in sei gare con la sontuosa vittoria dell’Empoli che ha fatto saltare il banco.

La giornata era partita con la vittoria in trasferta della Juventus che dopo un primo tempo di studio, complice il grande caldo, riesce a sbloccare il match con il colpo di testa di Cristiana Girelli su azione d’angolo, per lei ancora un esordio bagnato con la rete in bianconero. A chiudere il match ci pensa il pallonetto beffardo di Arianna Caruso che beffa la difesa veronese. Nel finale occasione d’oro per le padrone di casa di riaprire il match ma Rosella Sardu calcia alto dagli undici metri.

Il primo “derby del Sud” tra Pink Bari e Napoli va alle pugliesi che vincono di misura grazie al rigore realizzato da Noemi Manno nella prima frazione di gioco spiazzando Emmeline Mainguy. Nella serata di sabato big match tra Fiorentina ed Inter all’ “Artemio Franchi”. Le Viola si dimostrano subito una vera corazzata pur avendo rivoluzionato al rosa e calano un netto poker contro le nerazzurre, ancora non ai livelli delle big: la prima frazione è nel segno di Daniela Sabatino che realizza una doppietta che indirizza il match (splendida la prima rete con taglio ad anticipare la difesa), nel secondo tempo la conclusione dalla distanza di Marta Mascarello ed il tiro ad incrociare di Tatiana Bonetti fissano il risultato.

Tre punti di misura del Milan all’esordio contro un buonissimo Florentia. Le rossonere non giocano il loro miglior calcio ma hanno ragione delle avversarie con l’asse Conc–Longhi, l’assist filtrante della centrocampista slovena apre una prateria alla compagna che fredda senza timori l’estremo difensore avversario.

Un Empoli implacabile vince con un roboante 10-0 la sua prima gara con il nuovo tecnico Spugna. La goleada è stata favorita dall’ottima vena dei neo-acquisti Elisa Polli, tripletta per lei, Benedetta Glionna, autrice di una doppietta e spina nel fianco della difesa sammarinese, e Silvia Leonessi, doppietta anche per lei.

Chiude il turno il pareggio tra Roma e Sassuolo. Giallorosse ancora a secco di vittorie all’esordio. Non basta la bella incornata di Paloma Lazaro nella prima frazione di gioco per avere ragione delle avversarie che agguantano il pareggio nella ripresa con il delizioso colpo sottoposta di Valeria Pirone.

RISULTATI

Hellas Verona – Juventus 0-2 – 53’ Girelli (J), 56’ Caruso (J)

Pink Bari – Napoli Femminile 1-0 – 27’ rig. Manno (B)

Fiorentina – Inter 4-0 – 37’ Sabatino (F), 43’ rig. Sabatino (F), 60’ Mascarello (F), 61’ Bonetti (F)

Milan – Florentia San Gimignano 1-0 – 15’ Longo (M)

Empoli Ladies – San Marino Academy 10-0 – 9’ Polli (E), 13’ rig. Prugna (E), 33’ Polli (E), 36’ Polli (E), 40’ Cinotti (E), 49’ rig. Glionna (E), 63’ Dompig (E), 64’ Glionna (E), 80’ Leonessi (E), 83’ Leonessi (E)

Sassuolo – Roma 1-1 – 20’ Lazaro (R), 67′ Pirone (S)

CLASSIFICA – Empoli, Fiorentina, Juventus, Milan, Pink Bari 1 pt; Roma, Sassuolo 1 pt; Napoli, Florentia S. Gimignano, Hellas Verona, Inter, San Marico Academy 0 pt.