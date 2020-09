Serie A femminile. Il derby toscano è viola, buona la prima per l’Inter

La terza giornata della Serie A femminile conferma l’ottimo momento di forma del trio di testa che non perde colpi e mantiene saldamente la barra prima della sosta della nazionale.

Il Milan non ha avuto grosse difficoltà a far suoi i tre punti contro il Pink Bari ritrovando anche le reti della sua centravanti principe Valentina Giacinti (che ha mancato la tripletta su rigore per la bravura Paula Myllyoja) ispirata dagli assist della scozzese Christy Grimshaw.

La Juventus ha dovuto invece dar fondo all’esperienza delle sue giocatrici migliori per avere la meglio su un San Marino Academy molto meglio registrato rispetto alle prime due uscite: le girate in area piccola del duo Girelli-Caruso negli ultimi venti minuti mettono le ali alle bianconere.

La Fiorentina vince il match di cartello contro la Florentia San Gimignano. Le viola si portano sul doppio vantaggio nella prima mezz’ora con le reti di Marta Mascarello e Greta Adami, si fanno riprendere a cavallo dell’intervallo dal rigore di Sofia Cantore e dal preciso colpo di testa di Melania Martinovic e gioiscono nel finale grazie alla zampata da rapace di Daniela Sabatino su preciso assist di Martina Piemonte.

Prosegue la favola dell’Empoli che batte una Roma ancora a corrente alterna con una prestazione coi fiocchi ed i rigori di Cecilia Prugna e Benedetta Glionna garantendosi una salda posizione in classifica e la qualifica di mina vagante di inizio stagione. Altra gara importante anche per il Sassuolo che, sotto di una rete contro il Napoli, scopre l’incredibile talento della sedicenne maltese Haley Bugeja autrice di una doppietta da incorniciare che sono valsi tre punti importanti e diverse prime pagine (https://youtu.be/vpGhZUA1Lv0). Prima vittoria per l’Inter che grazie alla bella doppietta della centravanti danese Caroline Moller Hansen inguaia un Hellas Verona generoso ma sfortunato.

RISULTATI

Empoli Ladies – Roma 2-0 – 50’ rig. Prugna (E), 90’ + 6’ rig. Glionna (E)

Milan – Pink Bari 3-1 – 4’ Giacinti (M), 24’ Dowie (M), 57’ Giacinti (M), 78’ Soro (B)

Sassuolo – Napoli Femminile 3-1 – 29’ Di Marino (N), 41’ Bugeja (S), 60’ rig. Dubcova (S), 64’ Bugeja (S)

Juventus – San Marino Academy 2-0 – 71’ Girelli (J), 82’ Caruso (J)

Fiorentina – Florentia San Gimignano 3-2 – 27’ Mascarello (FI), 32’ Adami (FI), 41’ rig. Cantore (FLO), 62’ Martinovic (FLO), 80’ Sabatino (FI)

Hellas Verona – Inter 1-2 – 13’ Moller (I), 35’ rig. Bragonzi (V), 45’+2’ Moller (I)

CLASSIFICA – Fiorentina, Milan, Juventus 9 pt; Sassuolo 7 pt; Empoli 6 pt; Roma 4 pt; Florentia S. Gimignano, Pink Bari, Inter 3 pt; Hellas Verona, Napoli, San Marino Academy 0 pt.