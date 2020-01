Serie A femminile. Juventus campione d’inverno al giro di boa

L’ultima giornata del girone di andata della Serie A femminile incorona la Juventus come campione d’inverno con sei punti di vantaggio sulle inseguitrici. La giornata è stata comunque ricca di reti, ben ventidue in sei gare, ed alcuni risultati a sorpresa.

PINK BARI – ROMA 0-3 – 5’ Bonfantini (R), 10’ Giugliano (R), 72’ Thomas (R)

La giornata è stata aperta dalla vittoria della Roma in Puglia. Un tiro-cross beffardo di Agnese Bonfantini sblocca il risultato nel giro di pochi minuti con le giallorosse che prendono il largo poco dopo grazie ad un siluro dai venticinque metri di Manuela Giugliano. Il tris che chiude il match arriva nella ripresa con una deviazione sotto porta di Lindsey Thomas.

OROBICA – FIORENTINA 1-4 – 10’ Mauro (F), 19’ Mauro (F), 22’ Muya (O), 52’ De Vanna (F), 83’ Lazaro (F)

La Fiorentina vince in trasferta e prosegue la sua corsa: Ilaria Mauro apre il match con una conclusione precisa su assist di Alia Guagni a inizio match e raddoppia di testa su assist di Marta Mascarello. L’Orobica ha il merito di non arrendersi e riaprire il match poco dopo con il neo-acquisto Karin Muya, rapidissima nel recuperare su una traversa di Luana Merli. Le Viola però ristabilisce le distanze nella ripresa con il preciso sinistro a giro di Lisa De Vanna e il diagonale da dentro l’area di Paloma Lazaro che non lascia scampo al portiere orobico.

INTER – FLORENTIA SAN GIMIGNANO 0-0

Nessun gol ma tante emozione tra Inter e Florentia San Gimignano che non riescono però a rompere l’equilibrio. Protagonista del match diventa la ex numero uno neroazzurra Katja Schroffenegger che in più occasioni nega la gioia della rete alla sua vecchia compagnia di squadra Gloria Marinelli.

SASSUOLO – HELLAS VERONA 4-1 – 38’ Ferrato (S), 45’ Ferrato (S), 49’ Cantore (V), 50’ Ferrato (S), 86’ Sabatino (S)

Riparte con una vittoria il nuovo anno del Sassuolo che festeggia grazie ad una tripletta di Claudia Ferrato. L’attaccante emiliana deposita in rete due palloni vaganti con grande senso della posizione quindi regala il tris con un’insistita azione che prende in contropiede la retroguardia scaligera. A poco serve la terza rete in campionato di Sofia Cantore che a inizio ripresa aveva riaperto il match. Ci pensa Daniela Sabatino nel finale a chiudere il tabellino con un colpo di testa da posizione ravvicinata.

TAVAGNACCO – JUVENTUS 1-5 – 20’ Chandarana (T), 33’ rig. Girelli (J), 35’ Rosucci (J), 54’ Alves (J), 82’ Zamanian (J),85’ Cernoia (J)

Soffre la Juventus contro un buon Tavagnacco ma espugna il “Nereo Rocco” di Trieste. Le friulane passano in vantaggio a metà della prima frazione con Millie Chandarana, autrice di una splendida incursione, ma si perdono dopo l’errore di Shino Kunisawa che consente a Cristiana Girelli di ristabilire la parità dagli undici metri. Da lì in poi è spartito unico bianconero con Maria Alves sugli scudi: l’ala brasiliana prima serve un assist al bacio per Martina Rosucci e poi si mette in proprio a inizio ripresa con una gran progressione. Sul finale del match arriva la prima gioia per il neo-acquisto Annahita Zamanian, con una bella girata su assist di Barbara Bonansea, ed il definitivo cinque a uno con un tiro di Valentina Cernoia che sorprende il portiere avversario.

MILAN – EMPOLI 1-2 – 53’ Prugna (E), 82’ Di Guglielmo (E), 89’ Tucceri (M)

Prima sconfitta interna per il Milan che si allontana così dalla vetta della classifica. Apre il match la rete in apertura di ripresa di Cecilia Prugna che capitalizza al massimo un assist di Arianna Acuti. Le toscane affondano il colpo a dieci minuti dal termine con una gran palla a rimorchio di Jenny Hjohlman che trova pronta Lucia Di Guglielmo per portare a distanza di sicurezza il risultato. Il Milan prova a rientrare in partita grazie ad un’intuizione di Lisa Tucceri che beffa sul primo palo Rachele Baldi ma il risultato non cambierà più.

CLASSIFICA – Juventus 31 pt; Fiorentina 25 pt; Roma 24 pt; Milan* 20 pt; Sassuolo 17 pt; Empoli 15 pt; Florentia S. Gimignano 14 pt; Inter 12 pt; Hellas Verona 11 pt; Pink Bari* 8 pt; Tavagnacco 5 pt; Orobica 1 pt.

* = una gara in meno