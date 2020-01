Serie A femminile. Juventus in fuga. Fiorentina e Roma pari nel big match

La seconda giornata di ritorno della Serie A femminile è favorevole alla Juventus che allunga a +8 sulla Fiorentina, fermata sul pari nel big match di giornata contro la Roma.

OROBICA – MILAN 0-1 – 88′ Conc (M)

Vince di misura il Milan che a supera l’Orobica all’ultimo respiro dopo una gara dominata. Le rossonere, vanno vicine alla rete a più riprese con Valentina Giacinti e Berglind Thorvaldsdottir, e colpiscono un palo clamoroso con Sandra Zigic nella ripresa. L’equilibrio viene spezzato da Dominika Conc che ribadisce in rete una respinta corta di Lia Lonni su conclusione di Valentina Giacinti a due minuti dal termine.

JUVENTUS – SASSUOLO 2-1 – 10′ Girelli (J), 66’ Pedersen (J), 88’ Sabatino (S)

Non conosce sosta la Juventus che batte un buonissimo Sassuolo ed è sempre più in vetta alla classifica. Ci pensa la solita Cristiana Girelli, dodicesima rete per l’attaccante della Nazionale, a portare in vantaggio le bianconere grazie ad un prezioso colpo di punta che beffa Diede Lemey. Nella riprese le distanze si allargano con il superbo colpo di testa di Sofie Junge Pedersen che sembra chiudere il match ma nel finale Daniela Sabatino conclude una splendida azione corale con un gran colpo di testa che mantiene il match in bilico fino al recupero.

PINK BARI – TAVAGNACCO 0-0

Pareggio senza reti per Pink Bari e Tavagnacco che non si fanno male e fanno un passo avanti in classifica accorciando sull’Hellas Verona, ora a -2 dal terz’ultimo posto. Meglio le pugliesi nel corso della gara, protagoniste anche con una clamorosa traversa con un gran tiro di Martina Di Bari poco prima dell’intervallo. Alla fine prevale però la paura e nessuna delle due squadre riesce a centrare il colpo del ko.

ROMA – FIORENTINA 2-2 – 17’ De Vanna (F), 33’ Thestrup (R), 78’ Breitner (F), 92’ rig. Andressa (R)

Roma e Fiorentina si dividono la posta in palio nel big match di giornata. Passano in vantaggio le ospiti con Lisa De Vanna che colpisce in modo sporco una corta respinta di Camelia Ceasar dopo una grande azione di Alia Guagni. Le ospiti avrebbero anche l’opportunità di raddoppiare poco dopo ma Valery Vigilucci si fa ipnotizzare dalla Ceasar. La Roma sembra svegliarsi a questo punto e trova il pari con un gol altrettanto fortunato di Amalie Thestrup dopo la traversa colpita da Agnese Bonfantini. Nei minuti finali le ultime fiammate che decidono il risultato: vanno ancora avanti le viola con la splendida girata di Stephanie Breitner che pesca l’angolo giusto in mischia ma in pieno recupero Andressa dagli undici metri non lascia scampo all’estremo difensore avversario.

FLORENTIA S. GIMIGNANO – HELLAS VERONA 2-1 – 33’ Martinovic (F), 48’ Martinovic (F), 81’ Baldi (V)

Vittoria importantissima per la Florentia San Gimignano che assapora i tre punti dopo un mese di attesa. E’ la doppietta di Melania Martinovic a decidere il match. L’attaccante toscana sorprende Camilla Forcinella sul primo palo con un ingegnoso colpo di punta e si ripete dopo l’intervallo con un’azione personale culminata con una gran conclusione che termina sotto la traversa (48′). Le ospiti non mollano e colpiscono con Sara Baldi che supera Katja Schroffenegger nei minuti finali ma non trovano la rete del pari nonostante il forcing finale.

INTER – EMPOLI 3-0 – 20’ Tarenzi (I), 59’ Marinelli (I), 67’ Marinelli (I)

Vince ancora l’Inter che si presenta al derby nel migliore dei modi. La squadra di Attilio Sorbi passa in vantaggio nella prima frazione con una bella azione sull’asse Baresi-Tarenzi. Nella ripresa è Gloria Marinelli a chiudere il discorso con una grande doppietta siglata con due conclusioni ad incrociare nel giro di pochi minuti che non lasciano scampo a Rachele Baldi.

CLASSIFICA – Juventus 37 pt; Fiorentina 29 pt; Milan* 26 pt; Roma 25 pt; Sassuolo 20 pt; Inter 18 pt; Florentia S. Gimignano 17 pt; Empoli 15 pt; Hellas Verona 11 pt; Pink Bari* e Tavagnacco 9 pt; Orobica 1 pt.