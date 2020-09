Serie A femminile. La Fiorentina vola, Inter ancora ko

La seconda giornata di Serie A femminile fa registrare il primo strappo fra le big ed il resto del gruppo. Fiorentina, Milan e Juventus infatti sono le uniche tre squadre a punteggio pieno dopo due turni ed hanno già dimostrato di avere una marcia in più rispetto alle rivali.

Le Viola in queste prime due giornate sono sembrate in una forma smagliante ed hanno rifilato un pokerissimo in rimonta al Napoli sulle ali della gran giornata di Daniela Sabatino (autrice di una tripletta).

Il Milan ha avuto vita facile contro un San Marino Academy in crescita ma non ancora all’altezza della massima serie. Le reti delle nuove Laura Agard, Christy Grimshaw e Natasha Dowie (doppiette per le due britanniche) decidono il match e rilanciano la squadra di mister Ganz.

Più difficile il weekend della Juventus che ha ragione di un buonissimo Empoli solo in pieno recupero con un rigore di Cristiana Girelli. Le toscane, dopo l’exploit della prima giornata, si mantengono ad altissimi livelli, ribaltano l’iniziale svantaggio ma peccano di ingenuità in qualche lettura difensiva (clamorosa quella del rigore finale) e lasciano Vinovo con l’amaro in bocca.

Roma e Sassuolo seguono ad un’incollatura il trio di testa. Le giallorosse battono il Pink Bari con una ripresa in crescendo e festeggiano la loro prima vittoria, mentre le emiliane strapazzano un Inter sempre più in crisi di identità. Una rete della ex Sofia Cantore decide la sfida tra Florentia San Gimignano ed Hellas Verona.

RISULTATI

San Marino Academy – Milan 0-5 – 12’ Agard (M), 30’ Grimshaw (M), 45’ Grimshaw (M), 51’ Dowie (M), 81’ Dowie (M)

Florentia S. Gimignano – Hellas Verona 1-0 – 70’ Cantore (F)

Juventus – Empoli 4-3 – 13’ Bonansea (J), 37’ Acuti (E), 52’ Polli (E), 54’ Bonansea (J), 58’ rig. Girelli (J), 85’ rig. Prugna (E), 90’+3’ rig. Girelli (J)

Inter – Sassuolo 1-4 – 9’ Tomaselli (S), 37’ Pirone (S), 50’ Pirone (S), 63’ Moller (I), 90’+1’ Dubcova (S)

Roma – Pink Bari 2-0 – 69’ rig. Andressa (R), 88’ Lazaro (R)

Napoli – Fiorentina 2-5 – 19’ Errico (N), 32’ Sabatino (F), 43’ aut. Groff (F), 50’ Mascarello (F), 56’ rig. Sabatino (F), 59’ Sabatino (F), 66’ Chatzinikolau (N)

CLASSIFICA – Fiorentina, Juventus, Milan 6 pt; Roma, Sassuolo 4 pt; Empoli, Florentia S. Gimignano, Pink Bari 3 pt; Hellas Verona, Inter, Napoli, San Marino Academy 0 pt.