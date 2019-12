Serie A femminile. Sopresa Tavagnacco. Volano le prime!

L’ultima giornata del 2019 è nel segno del Tavagnacco che con una vittoria a sorpresa in trasferta rianima la zona retrocessione rimescolando le carte nella zona calda della classifica. Vincono le big che mantengono inalterate le posizioni di testa.

HELLAS VERONA – MILAN 0-1 – 49’ Giacinti (M)

Vittoria di misura delle rossonere in trasferta sull’asse Bergamaschi-Giacinti in una gara tutt’altro che semplice contro un’Hellas Verona ben messa in campo. L’equilibrio si rompe a inizio ripresa con una delle classiche sgroppate sulla fascia dell’ala azzurra che serve Valentina Giacinti, ben appostata appena fuori dall’area piccola, per deviare in rete.

JUVENTUS – PINK BARI 2-0 – 19’ Cernoia (J), 40’ Galli (J)

Un buon primo tempo basta alla Juventus per garantirsi il titolo di campionesse d’inverno. Sblocca il match Valentina Cernoia che recupera un pallone vagante in area ed esplode un tiro potente e preciso che vale il vantaggio. Chiude il risultato il gran tiro a giro di Aurora Galli che festeggia alla grande il suo compleanno.

ROMA – OROBICA 6-0 – 8’ Hegerberg (R), 29’ Hegerberg (R), 50’ Serturini (R), 61’ Coluccini (R), 80’ Serturini (R), 84’ Thomas (R)

Goleada per la Roma che sblocca il match con la doppietta nella prima frazione di gara di Andrine Hegerberg per poi dilagare nella ripresa. Annamaria Serturini firma il tris con una delle sue sgroppate e la quinta rete con un dribbling secco al limite dell’area prima di far partire una conclusione ben piazzata, poker di Manuela Coluccini con una pregevole conclusione dalla distanza e rete che chiude il tabellino di Lindsey Thomas autrice di uno splendido pallonetto. Giallorosse in terza posizione, all’Orobica non basta un gran match di Lia Lonni per evitare un’altra sconfitta.

EMPOLI – SASSUOLO 2-2 – 15’ Acuti (E), 64’ Cinotti (E), 77’ rig. Sabatino (S), 90’ + 2’ Sabatino (S)

Pari show tra Empoli e Sassuolo con le toscane che si portano sul doppio vantaggio grazie alla deviazione sottoporta a inizio gara di Arianna Acuti ed alla rete a metà ripresa in scivolata di Norma Cinotti su assist dell’attaccante azzurra. Quando il match sembra chiuso ci pensa Daniela Sabatino a firmare la doppietta che consegna un pari prezioso alle neroverdi, prima un calcio di rigore trasformato con grande freddezza quindi con un tap-in sottoporta dopo una grande parata di Rachele Baldi su Michaela Dubkova.

FLORENTIA – TAVAGNACCO 1-2 – 48’ Polli (T), 73’ rig. Kelly (F), 90’ + 6’ Benedetti (T)

La sorpresa di giornata arriva da San Gimignano dove il Tavagnacco passa in vantaggio a inizio ripresa con Elisa Polli che da ottima posizione spara a botta sicura firmando il vantaggio delle friulane. Il pareggio arriva a circa venti minuti dalla fine con un rigore di Maegan Kelly. Nel finale però Veronica Benedetti decide il match beffando la retroguardia avversaria con un tocco leggero che vale i tre punti che mancavano dal marzo scorso.

FIORENTINA – INTER 4-0 – 17′, 31′ e 53′ Bonetti, 46′ Fracaros (aut)

Tatiana Bonetti fa fuoco e fiamme nel lunch match di giornata contro l’Inter decidendo il match con una tripletta a dir poco suontosa. La prima rete arriva attorno al quarto d’ora al termine di un’azione personale insistita condita da un tiro potente sotto la traversa, il raddoppio alla mezz’ora con un bellissimo tiro in girata al termine di un’azione corale, il tris a inizio ripresa con un preciso tiro a giro che termina la sua corsa nell’angolo alto sinistro della porta difesa da Roberta Aprile. Nel mezzo sfortunata autorete per Caterina Fracaros su cross di Ilaria Mauro. Viola seconde mentre l’Inter vede avvicinarsi pericolosamente le squadre in basso in classifica.

CLASSIFICA – Juventus 28 pt; Fiorentina 22 pt; Roma 21 pt; Milan* 20 pt; Sassuolo 14 pt; Florentia 13 pt; Empoli 12 pt; Inter, Hellas Verona 11 pt; Pink Bari* 8 pt; Tavagnacco 5 pt; Orobica 1 pt.