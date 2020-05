Lazio: dalla ripresa degli allenamenti al sogno di nome Gotze

La Lazio, come gran parte delle formazioni di Serie A, ha ripreso ad allenarsi con i giocatori dediti ai lavori individuali: qualche piccolo sospetto su qualcosa di irregolare, ma per il momento nessun responso da parte dei controlli della FIGC. Nel frattempo, Tare, non resta con le mani in mano e si muove per il mercato estivo: obiettivo concreto il difensore Kumbulla dove anche l’Inter sembra essere in corsa. Ma il vero sogno è tedesco e porta il nome di Mario Gotze: che riesca un’altra magia come quella che fece trasferire Klose nella capitale?

LAZIO: ALLENAMENTO, MERCATO E IL SOGNO SCUDETTO

La Lazio ha ripreso ad allenarsi con i giocatori impegnati nel protocollo di lavoro individuale: controlli attenti sia all’entrata che all’uscita per non rischiare nulla a poche settimane dalla ripresa della Serie A. A Formello le giornate sono intense sotto gli occhi vigili di Simone Inzaghi munito, costantemente, di mascherina. Solo un piccolo giallo nella periferia romana ha destato un po’ di scalpore: i biancocelesti sono stati accusati di aver effettuato più partitelle di allenamento 3 contro 3, ancora vietate dal normative del governo. Per vedere chiaro sull’accaduto è stata inviata una task force per verificare il regolare rispetto delle regole.

Ma, escluso questo imprevisto, il morale della rosa è molto alto con quel sogno scudetto che resta negli occhi e nelle menti dei giocatori: la possibilità di lottare fino all’ultima giornata e di poter tornare sul tetto dell’Italia è un’occasione troppo ghiotta che potrebbe non ricapitare per anni. Nel frattempo, il ds Tare, butta un occhio anche al futuro e lavora sotto traccia per rinforzare una squadra che, al 95%, disputerà la prossima Champions League. Il primo nome è quello di Kumbulla dove c’è la forte concorrenza dell’Inter: nelle ultime settimane, però, la Lazio sembra aver scavalcato la concorrenza posizionandosi in pole position per il ragazzo. La richiesta resta alta ed è di 30 milioni, sulla quale Lotino dovrà lavorare, ma, al momento, la mossa è stata quella di anticipare anche big estere interessate al talento del Verona. Gli scaligeri tenteranno di tenere alte le richieste proprio per dare vita ad un’asta che potrebbe rivelarsi molto produttiva.

Il vero sogno che resta sul taccuino del ds biancoceleste è quello di Mario Gotze. L’attaccante del Dortmund non rinnoverà con i gialloneri e si libererà a parametro zero. Inutile dire che sul campione del mondo tedesco ci sia l’interesse di tutta Europa e non solo: Gotze è già stato contattato da formazioni della Bundesliga, dal Giappone e anche dagli Stati Uniti. I tifosi sperano in un altro colpo alla Klose che lasciò tutta l’Italia con la bocca aperta: anche la Roma aveva fatto un pensiero sul ragazzo ma i problemi del cambio di presidenza e la poca integrità fisica, che ha portato l’attaccante a fermarsi spesso, hanno raffreddato la pista. La Lazio resta alla finestra con Tare che è pronto a sferrare il colpo decisivo. Altro grande problema? L’ingaggio estremamente fuori dalla portata del presidente capitolino.