Il girone d’andata sta per terminare e si comincia già a parlare del mercato di gennaio, di cui Andrea Petagna potrebbe essere protagonista in ottica Roma.

L’attaccante della SPAL, infatti, è fortemente accostato alla Roma dove dovrebbe ricoprire il ruolo di vice-Dzeko. Al termine dell’ultimo confronto tra giallorossi e ferraresi, in mixed zone il centrocampista Simone Missiroli ha parlato di questo scenario, rispondendo alla domanda dell’inviato di Soccermagazine.

Quanto siete preoccupati per la probabile partenza di Petagna? Oggi c’era il suo procuratore allo stadio.

Non lo so, non sa niente lui e quindi non sappiamo niente noi. È un giocatore importante per noi. Nel mercato non si possono fare previsioni, però finché ce l’abbiamo è un giocatore importante. Poi le scelte si fanno con la società e ho poco da dire al riguardo.

Il video con la domanda a partire dal minuto 5:10: