Buon pari per l’Atalanta al debutto nella nuova Champions

Buon pareggio per l’Atalanta al suo debutto nella nuova Champions League. Finisce 0-0 in quel del Gewiss Stadium di Bergamo, ma la formazione nerazzurra può dirsi pienamente orgogliosa della propria prestazione, al netto di qualche difficoltà incrociata nel primo scorcio di partita, soprattutto quando Carnesecchi ha dovuto dire no ad un meraviglioso calcio di punizione calciato di Bukayo Saka. Poi, già nell’ultima parte della prima frazione, si è vista una squadra in grado di gestire le operazioni di gioco e che, addirittura, va a casa con qualche piccolo rammarico per via del penalty fallito da Retegui al 51′ di gioco. Buoni spunti da parte di Cuadrado nel 4-4-2, una volta entrato in campo, peraltro largo a sinistra. Ad ogni modo, Gasperini va a casa assai soddisfatto di quanto mostrato dai suoi, che, tra le altre cose, nel complesso possono usufruire anche di un sorteggio non troppo difficile per le prossime tappe da qui a fine gennaio. L’ultimo step, lo ricordiamo, sarà Monjuic a Barcellona, quando la qualificazione, forse, potrebbe già essere segnata, in un modo o nell’altro.

ATALANTA-ARSENAL 0-0

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Zappacosta (26′ Bellanova), De Roon, Éderson, Ruggeri (44′ st Pašalić); De Ketelaere (16′ st Cuadrado), Retegui (25′ st Zaniolo), Lookman (44′ st Samardžić).

A disposizione: Rui Patrício, Rossi, Del Lungo, Kossounou, Palestra, Brescianini.

Allenatore: Gasperini

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber (28′ st Calafiori), Gabriel, Saliba, White; Havertz, Partey (13′ st Jorginho), Rice; Martinelli, Gabriel Jesus (13′ st Trossard), Saka (28′ st Sterling)

A disposizione: Neto, Porter, Kiwior, Salah-Eddine, Gower, Lewis-Skelly, Nwaneri, Butler-Oyedeji.

Allenatore: Arteta

Arbitro: Turpin (Francia)

Ammoniti: Ederson (ATA)