Lazio-Zenit 3-1, le pagelle dei biancocelesti: Immobile e Parolo per la vittoria

Una buona prestazione di tutta la compagine di Inzaghi concede la vittoria alla Lazio. Doppietta per Immobile che dopo un bellissimo gol, dopo appena tre minuti dal calcio di inizio, non sbaglia neanche dal dischetto. In gol anche il capitano di questa sera, Parolo, che può vantare anche lui una gara ben al di sopra della sufficienza.

Reina 6: dà sicuramente il suo apporto di esperienza gestendo la retroguardia laziale. Ordinaria amministrazione per lui questa sera grazie anche alla buona e ordinata gestione del gioco dei compagni. Nulla può sul gol di Dzyuba;

Patric 6: fa il suo ma senza brillare. Merita comunque la sufficienza;

Hoedt 6,5: ormai un pilastro difensivo fondamentale per questa squadra. Si fa valere nel gioco aereo e tiene bene la zona;

Acerbi 6,5: tanta personalità e solidità. Dà una mano anche in fase offensiva proponendosi e verticalizzando. Poteva fare forse qualcosa di più sul gol, ma questo non intacca il suo voto;

Lazzari 6: non sembra ingranare da subito, sottotono rispetto al suo standard. Poi, forse galvanizzato dal vantaggio cresce e acquista più sicurezza. Nel secondo tempo passa da lui l’azione che porta al fallo di rigore su Immobile. Dal 69’ Fares s.v.;

Parolo 7: entra bene in partita, il capitano di questa sera si propone spesso e sigla il suo primo gol in Champions. Dal 60’ Akpa Akpro 6,5: si sacrifica, corre e prova a recuperare qualche pallone e lo fa anche dimostrando le sue qualità tecniche;

Leiva 6,5: fa girare bene il centrocampo della Lazio. preciso e attento, da lui passa la costruzione della manovra biancoceleste. Dal 69′ Cataldi 6,5: per i minuti che gioca fa bene e serve qualche bel cross;

Luis Alberto 6,5: come sempre non delude le aspettative, alza il baricentro dei biancocelesti, conclude dalla distanza qualche volta e serve quando può i compagni. Suo l’assit per Parolo per il secondo gol della Lazio;

Marusic 6: primo tempo un po’ sottotono, poi si sveglia con la ripresa e si adegua al ritmo dei compagni di reparto. Dal 60’ Luis Felipe 6: entra per dare il suo contributo alla fase difensiva e lo fa senza sbavature;

Correa 6,5: dinamico, spesso cercato dai compagni arriva alla conclusione diverse volte ma senza impensierire più di tanto Kerzhakov;

Immobile 7: fondamentale anche nelle grandi partite. Gli bastano pochi minuti per sbloccare la partita con uno splendido gol dal limite dell’area. Perfetta l’esecuzione del calcio di rigore al 55’. Dall’88’ Muriqi 6,5: gioca poco ma merita una piena sufficienza per grinta e personalità. Buona occasione per lui all’86’.