Liverpool-Milan 3-2, le pagelle dei rossoneri: quasi un sogno

Ad Anfield sfuma il sogno rossonero. Il Liverpool ha vinto 3-2 dopo essere stato rimontati dal Milan sul finire del primo tempo. Di seguito le pagelle degli uomini di Stefano Pioli.

Maignan 7,5: migliore in campo con 3 gol subiti, succede anche questo. Neutralizza Salah dagli undici metri, poi mette mani e piedi a bloccare un passivo pesante.

Calabria 6,5: signor capitano. Soffre all’inizio (come tutti), ma poi cresce e mette personalità sulla fascia.

Tomori 7: partita di sostanza e concretezza. La sfortunata deviazione costa un autogol, ma poi si organizza per contenere le incursioni dei Reds con interventi super sul pallone che, in qualche caso, valgono più di un semplice contrasto di gioco.

Kjaer 7,5: sergente di difesa, è ovunque e corre all’impazzata per non lasciare troppe strade aperte agli avversari. Controllore del trio offensivo del Liverpool.

Theo Hernandez 6: sufficienza piena, per contenere le incursioni dei Reds punta sulle qualità personali. Una prestazione più arretrata del solito, ma la partita ha portato a questo.

Kessié 5: poco e male. La sua posizione è determinante per l’equilibrio rossonero e in sua mancanza il Liverpool fa quello che vuole per 40′. Poi la squadra cresce e lui prende le misure, ma di certo non è stata una partita facile.

Bennacer 4: forse il peggiore in campo, perché rispetto a Kessié sbaglia di più e perde troppo spesso controllo e palloni. In mezzo al campo si è percepita troppo la sua mancanza. (Dal 71′ Tonali 6: meglio del suo predecessore, il match è sicuramente più equilibrato con lui lì).

Saelemaekers 6,5: buona personalità, partecipa attivamente al gol del momentaneo pareggio. Quando trova un po’ di spazio prende fiducia e si fa notare. (Florenzi 5: sul 3-2 firmato Henderson ha un po’ di colpe, dalla sua entrata ci si aspetta sicuramente di più).

Diaz 6,5: qualsiasi tentativo di dribbling iniziale viene completamente cancellato: il Liverpool è un muro. Libera la mente e inizia a diventare fondamentale là davanti. Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per il 2-1 che a fine primo tempo dice vantaggio rossonero.

Leao 6,5: sono settimane positive per lui. Offre un assist di prima a Rebic e si muove con intelligenza. (Dal 62′ Giroud 6: è il giocatore con più esperienza europea del Milan e prova a mettersi al servizio della squadra, facendola salire).

Rebic 7: vive con il peso del falso nueve, perché fa tanto ma in pochi se ne accorgono. Quando va in gol riceve il giusto premio di prove grandiose sotto tutti i punti di vista. (Dall’83’ Maldini: sv).

All Pioli 6: sufficienza piena alla prima in Champions, ma con il rammarico che si sarebbe potuto osare di più. Il suo Milan perde 40′ di gioco, ma quando riordina le idee inizia a fare quello che gli dice lui. Bellissime le esultanze in occasione dei gol.