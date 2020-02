Napoli-Barcellona 1-1, le pagelle azzurre: Griezmann risponde a Mertens

Un buon Napoli pareggia al San Paolo contro il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Apre le marcature nel primo tempo Mertens poi ci pensa Griezmann nella ripresa a fissare il risultato sull’1-1.

OSPINA 6: bravo nel gioco con i piedi, incolpevole sul goal.

DI LORENZO 6.5: grande spinta e grandi giocate, sul goal avversario non si muove in sincronia con la linea difensiva.

MANOLAS 6.5: la grande fisicità del centrale greco annulla per gran parte della gara le offensive blaugrana.

MAKSIMOVIC 6.5: un errore a centrocampo al tramonto del match stava per macchiare una prestazione molto positiva. Francobolla Messi e lo ferma in più di un’occasione.

RUI 6: anche lui sul goal degli ospiti si fa trovare impreparato, ma per il resto gioca una buona gara.

DEMME 6: catalizzatore del gioco, detta i tempi ed è bravo quando deve verticalizzare. (dall’80 ALLAN SV)

RUIZ 6: si accende solo a tratti, ma la sua tecnica è sempre utile alla squadra.

ZIELINSKI 6.5: grande assist per il goal di Mertens, ma anche tante giocate utili.

CALLEJON 6: grande sacrificio e grande corsa, pesa però un errore davanti alla porta avversaria dove non è cinico e non riesce a segnare il goal del 2-1 azzurro. (dal 74′ POLITANO 6)

MERTENS 7: partita superba, goal da applausi e grande presenza anche in fase difensiva. Esce per infortunio. (dal 54′ MILIK 6)

INSIGNE 6.5: anche lui si sacrifica tanto in fase di non possesso talvolta perdendo lucidità nella trequarti avversario, nel complesso però la sua prova è più che sufficiente.