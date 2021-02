Atalanta-Napoli 3-1, le pagelle degli azzurri: Lozano non basta per evitare la sconfitta

Il Napoli perde contro l’Atalanta per 3-1 ed esce dalla Coppa Italia. Azzurri che partono male e vanno sotto 2-0, poi nella ripresa hanno una buona reazione ma il goal di Lozano non basta e nel finale arriva il 3-1 di Pessina che chiude i giochi.

OSPINA 6.5: nonostante i tre goal subiti è tra i migliori dei suoi, diverse parate di pregevole fattura.

DI LORENZO 5: spinge poco ed in difesa si fa saltare troppo facilmente.

RRHAMANI 5.5: lento e macchinoso, va in difficoltà anche quando deve far partire l’azione.

MAKSIMOVIC 5: non sempre concentrato, commette diversi errori evitabili.

HYSAJ 5: incomprensione con Maksimovic sul primo goal, sulla fascia sinistra non riesce ad esprimersi e cerca sempre l’interno del campo. (dal 42′ RUI 6)

ELMAS 5.5: prova a dare una mano in fase difensiva, ma il filtro del centrocampo funziona poco. (dal 46′ POLITANO 5.5)

BAKAYOKO 5.5: ha il merito di fare un bell’inserimento in occasione del goal azzurro, in fase di non possesso però fatica a tenere il passo degli avversari. (dal 64′ DEMME 6)

ZIELINSKI 5: si accende solo a tratti, ma sparisce dal gioco per tempi troppo lunghi. (dal 64′ LOBOTKA 5.5)

LOZANO 6.5: il migliore dei suoi; lotte, corre e segna.

OSIMHEN 5: spalle alla porta soffre la fisicità dei centrali della Dea, poche giocate da ricordare, molto nervoso. (dal 79′ PETAGNA SV)

INSIGNE 5.5: quando si sposta sull’esterno entra di più nel gioco, ma non basta per salvare una prestazione insufficiente.