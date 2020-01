Muriel si riprende dopo la brutta serata di San Siro, male il centrocampo

L’Atalanta gioca una discreta partita- annessi due legni, uno per tempo- ma cede al gol di Lirola all’84’, nonostante la superiorità numerica dovuta all’espulsione di Pezzella per circa mezz’ora. La formazione di mister Gasperini esce così dalla Coppa Italia dopo una sola partita, con la Viola che avanza ed affronterà l’Inter a Milano il 29 Gennaio alle 20,45.

Gollini 6: non ha colpe sui gol, si fa notare per una gran parata su Benassi a gioco fermo.

Djimsiti 6: soffre un po’ ma nel complesso non va mai alla delira. Salva un gol quasi fatto al 34′, anticipando Vlahovic.

Caldara 5,5: sembra un po’ in difficoltà, ma è normale sia così dopo tanto tempo lontano dal campo. Salva anche un tiro sulla linea, ma nel finale rischia il secondo giallo.

Masiello 6: a tratti pare un po’ lento ma nel complesso è efficace. Partecipa alla costruzione della manovra sul settore di destra quando necessario.

Hateboer 5: nella ripresa soffre in maniera eccessiva le scorribande di Castrovilli

De Roon 5,5: partita senza infamia nè lode, rischia poco la giocata in verticale rispetto al solito.

Freuler 5: esce a fine primo tempo, sembra faticare a reggere il ritmo del centrocampo avversario. Solitamente è il contrario…

Gosens 5: è ottimo in fase di pressione, ma risulta più impreciso del solito nella gestione di passaggi e traversoni. Il gol sbagliato (sul palo) a porta semi-vuota grida vendetta…

Pasalic 6,5: la chance per l’1-1 che lo vede colpire di testa ha del clamoroso, Terracciano pareva battuto. Conferma la grande pericolosità sottoporta.

Malinovskyi 5: l’assist a Ilicic è molto bello, ma il resto della gara è un inno all’imprecisione e a giocate non totalmente sensate. Anche Gasperini se ne accorge e lo rimprovera spesso…

Muriel 6,5: doveva riprendersi dal rigore fallito a San Siro e lo fa, mettendo sui piedi dei compagni almeno un paio di palloni interessanti.

Ilicic 7: cambia la squadra e il peso dell’attacco, guadagnando falli e segnando il gol del momentaneo 1-1 con un bel mancino secco.

Gomez 6: gioca una discreta gara, cercando soprattutto assist che possano mettere davanti alla porta i compagni.

Palomino 5,5: cerca di recuperare sul gol alla disperata, ma non ha particolari colpe.

Gasperini 5,5: dopo un inizio certamente non positivo l’Atalanta prende coraggio e carbura per via del gol di Ilicic. Tuttavia viene da chiedersi se con almeno uno tra il Papu e lo sloveno dal 1′ le cose non fossero andate diversamente, considerato anche il non impossibile impegno di lunedì contro la Spal.