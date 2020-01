Juventus-Roma 3-1, le pagelle dei bianconeri: è semifinale

La Juventus supera la Roma per 3-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo, Rodrigo Bentancur e Leonardo Bonucci ed approda alla semifinale di Coppa Italia.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Buffon 7: sfortunato sul tiro di Under che carambola sulla sua mano dopo aver colpito la traversa ma compie almeno 3 parate di altissimo livello.

Alex Sandro 6: serata tranquilla per il terzino brasiliano che risulta molto attento in tutti i 90 minuti.

Bonucci 7: prestazione di alto livello per il capitano della Juventus che trova anche un bel goal di testa.

Rugani 6,5: questa sera è lui il compagno di Bonucci e disputa una grande partita, test superato.

Danilo 6: si stava limitando al compitino, è costretto a lasciare il campo dopo l’ennesimo problema muscolare. (Cuadrado 6)

Rabiot 6,5: buona prova da parte dell’ex PSG che risulta sempre più in crescita, sta iniziando ad entrare bene nei meccanismi della squadra. (Matuidi s.v.)

Pjanic 6: la sua è una partita sufficiente, nella prima mezz’ora dà un contributo enorme ma poi cala leggermente.

Bentancur 7: l’uruguaiano gioca un grandissimo match che perfeziona trovando ok goal del momentaneo 2-0.

Douglas Costa 6,5: si vede che ancora non è in condizione ma crea un paio di situazioni interessanti con dei passaggi filtranti. (Ramsey 5,5)

Higuain 7: il Pipita non trova il goal ma la sua è una partita da grandissimo giocatore sia in fase offensiva sia in fase di ripiegamento difensivo.

Ronaldo 7: l’asso portoghese è andato in goal anche questa sera con un bellissimo diagonale di mancino, è in uno stato di forma eccellente.