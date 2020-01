La Roma non riesce ad arginare la furia bianconera, superiore per tutti i 90 minuti: i giallorossi partono bene, ma chiudono sotto di tre gol il primo tempo. Nella ripresa accorciano le distanze, ma manca la manovra offensiva.

ROMA, LE PAGELLE GIALLOROSSE: KALINIC SI FERMA AL PALO, UNDER IL MIGLIORE

Pau Lopez 6: incolpevole sui tre gol presi, evita il tracollo dei giallorossi. Determinante l’intervento su Higuain che sfiora il poker per i bianconeri: quando è chiamato in causa, riesce sempre a regalare il massimo.

Kolarov 5: ha il tempo di riposarsi ma la condizione resta in bilico. Il terzino tenta di imporsi ma perde sul fiato: il suo movimento è un passo indietro agli avversi che riescono a contenerlo con facilità.

Mancini 5: C. Ronaldo e Higuain non sono clienti facili e la loro fisicità viene spesso subita. Nonostante tutto, due buoni interventi che rendono meno pesante il tris incassato. Serviva più concentrazione e più convinzione.

Smalling 5.5: il migliore del reparto, ma anche lui sottotono nel match. Combatte e ci mette l’anima, ma gli avversari sono troppo spesso in anticipo. È mancata l’autorità, in una gara confusionaria.

Florenzi 5: da terzino viene travolto dalla furia juventina. La sua fascia non regge l’urto ed è costretto spesso a ricorrere il suo avversario. Fonseca decide di alzarlo, ma fallisce il 3-2 a due passi con Buffon: duttile ma evanescente. (dal 68′ Veretout 5: il tecnico giallorosso prova a risvegliare la Roma sulla fase dell’interdizione, ma il francese non riesce ad entrare in partita e a mettere ordine in campo).

Diawara 5.5: sbaglia poco i passaggi ed è sempre preciso nelle sue apertura. Il talento del ragazzo continua a crescere incontro dopo incontro: peccato che manchi sempre il guizzo per la consacrazione definitiva. (dal 76′ B. Peres Sv.)

Cristante 5: tanti errori e tanti falli che gli procurano un’ammozione dopo 30 minuti di partita. Il ragazzo corre tanto ma a vuoto e i suoi passaggi non raggiungono mai il compagno. Serata da dimenticare a poche settimane dal rietro.

Pellegrini 5: altra serata dove manca la maturità del centrocampista. Pellegrini gioca ma sbaglia tanto fallendo l’ennesima occasione di poter trascinare la Roma. Serve nei momenti decisi e adesso è vietato sbagliare contro la Lazio.

Under 6.5: la maglia da titol

are lo sta facendo rinascere. Altra prova positiva per il turco che prova a suonare la carica con la rete del 3-1. Guizzi e voglia di fare lo portano ad imporsi in un incontro difficilissimo.

Kluivert 4.5: completamente fuori dalla gara e dagli schemi della Roma. I pochi palloni toccati sono sbagliati o persi: la posizione non è mai corretta e questo ha penalizzato la squadra in entrambe le manovre di gioco. (dal 46′ Santon 6: entra ad inizio ripresa e si impone sul livello del fisico. Il ragazzo subisce poco e argina la spinta della Juve).

Kalinic 4.5: evanescente e assente per tutti i 90 minuti. La rosa capitolina è abituata a giocare con Dzeko e non si ritrova minimamente con il croato. Solo un guizzo che, però, si stampa sul palo. Fonseca ha bisogno di un altro vice-Dzeko per poter centrare la Champions.

Fonseca 5: la sua Roma affonda giocando solo 10 minuti dela primo tempo e 10 nella ripresa. Troppo poco per una squadra che deve lottare per strappare un trofeo o la qualificazione in Champions. Gli uomini sono contati, gli infortuni sono troppi e manca una punta che possa sostituire Dzeko. Serve un aiuto dal mercato per poter dare a Foncesa la soluzione per la seconda parte della stagione.