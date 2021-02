Napoli-Atalanta 0-0, le pagelle degli azzurri: Ospina saracinesca, Politano altalenante

Il Napoli pareggia 0-0 nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Gli azzurri dopo un buon inizio gara non riescono a trovare spazi e subiscono il pressing alto della Dea, il pareggio a reti bianche è comunque un risultato discreto per gli uomini di Gattuso, tutto si deciderà nel ritorno a Bergamo fra sette giorni.

OSPINA 7: chiude la porta in più di un’occasione, il Napoli mantiene la porta inviolata ed il merito è soprattutto suo.

MAKSIMOVIC 5.5: lento e macchinoso, quando deve marcare l’uomo va in difficoltà.

MANOLAS 6: bello ed acceso il duello con Zapata, alla fine riesce a reggere.

KOULIBALY 6: bravo nella difesa a 3, perde Muriel nel primo tempo ma salva la prestazione grazie anche a qualche chiusura nella ripresa.

DI LORENZO 5.5: perde un po’ la bussola nella ripresa non trovando bene la sua posizione nel campo, la sola quantità non basta.

DEMME 6: bravo nelle due fasi, da un giusto equilibrio alla squadra. (dal 66′ ELMAS 6)

BAKAYOKO 5.5: fa poco filtro e spesso perde i duelli sulle seconde palle.

HYSAJ 5.5: interpreta un ruolo nuovo con grande abnegazione, ma la sintonia con Insigne non c’è.

POLITANO 5.5: qualche buona ripartenza, punta sempre l’uomo ma nell’ultimo passaggio sbaglia spesso. (dal66′ PETAGNA 6)

LOZANO 5.5: il ruolo di centravanti viene interpretato ovviamente in modo alternativo, però la fisicità del terzetto difensivo atalantino gli chiude spesso la porta in faccia. (dall’82’ OSIMHEN SV)

INSIGNE 6: da vero leader si smarca sempre e si fa dare spesso palla, cala un po’ alla distanza. (dal 69′ ZIELINSKI 5.5)