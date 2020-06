Napoli-Inter 1-1, le pagelle degli azzurri: Mertens porta in finale la squadra

Il Napoli approda in finale di Coppa Italia dopo il pareggio casalingo contro l’Inter di stasera, in virtù anche della vittoria nella sfida d’andata. Splendida serata pure per Dries Mertens che segna e supera Hamsik diventando il miglior marcatore della storia del Napoli.

OSPINA 6.5: croce e delizia, parte male con qualche responsabilità sul goal degli ospiti, poi però si riscatta alla grande con un paio di interventi decisivi nella ripresa. Bravo anche in occasione della rete di Mertens.

DI LORENZO 5.5: qualche errore di troppo, spinge poco e non appare in forma.

MAKSIMOVIC 7: prova sontuosa. Imbattibile sul gioco aereo ed è attento durante tutto il match.

KOULIBALY 6.5: buona prova, annulla Lautaro e mostra un ottimo feeling con i compagni di reparto.

HYSAJ 5: discorso simile a quello fatto per Di Lorenzo, l’albanese perde troppi duelli contro Candreva prima e Moses poi.

ELMAS 5: troppo molle, sparisce per gran parte del match. (dal 65′ RUIZ 6: non è al massimo ma ha un buon impatto sulla gara)

DEMME 5.5: si limita al compitino, non riesce ad essere incisivo in zona offensiva e recupera pochi palloni.

ZIELINSKI 5.5: prova spesso senza successo a trovare il guizzo giusto. (dall 84′ ALLAN SV)

POLITANO 6: parte bene, non ha i 90 minuti ma fa entrambe le fasi in maniera ordinata. (dal 65′ CALLEJON 6: aiuta tanto Di Lorenzo in fase difensiva)

MERTENS 7: segna un goal storico e regala la finale ai suoi, man of the match. (dal 74′ MILIK 5.5: entra con la squadra tutta dietro la linea della palla, prova a farla salire non sempre con buoni risultati.

INSIGNE 7: ottima l’intesa con Mertens, bravo nei dribbling e nel dare sempre l’opportunità di appoggio ai compagni. (dall’84’ YOUNES SV)