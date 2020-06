Napoli-Juventus 4-2 d.c.r., le pagelle bianconere: super Buffon non basta

La Juventus esce sconfitta ai rigori dalla sfida con il Napoli valevole per l’assegnazione della Coppa Italia. Ecco le pagelle dei bianconeri:

Buffon 7: di gran lunga il migliore in campo della Juventus, permette ai suoi di arrivare ai rigori compiendo più di un intervento degno dei tempi d’oro. Dal dischetto, però, non ne para nessuno.

Alex Sandro 6: partita nella norma ma dopo la prestazione con il Milan ci si aspettava di più.

Bonucci 5,5: non sembra mai in condizione di trascinare la squadra, e da capitano non è una cosa accettabile. Almeno segna il suo rigore.

de Ligt 6: buona partita da parte del centrale olandese ma non fa nulla di eccezionale.

Cuadrado 5,5: il colombiano questa sera non riesce mai ad incidere nel match, né da terzino né da esterno offensivo. (Ramsey s.v.)

Matuidi 6: il suo apporto fisico alla Juventus lo dà sempre, si fa vedere un paio di volte anche nella manovra offensiva.

Pjanic 5,5: il numero 5 non riesce mai a dettare i tempi di gioco ed anche questa sera pare con la testa altrove. (Bernardeschi 5)

Bentancur 5,5: come il suo compagno di reparto non riesce mai ad entrare in partita, risultando insufficiente.

Cristiano Ronaldo 5,5: sfiora il goal in avvio di partita ma poi si vede pochissimo nel resto della partita, la Juventus da lui si aspetta di più in queste partite decisive. Alla fine rimane pure senza il suo penalty.

Dybala 6: è uno dei pochi che prova a realizzare qualche giocata ma non riesce a districarsi tra le linee, un po’ troppo assente al centro dell’attacco. Douglas Costa 5: per la seconda partita consecutiva non crea nessun problema alla difesa avversaria e per un giocatore del suo genere è una colpa imperdonabile. (Danilo 5)