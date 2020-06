Napoli-Juventus 4-2 d.c.r., le pagelle degli azzurri: primo trofeo per Gattuso

Il Napoli vince la sua sesta Coppa Italia battendo la Juventus ai calci di rigore.

In uno scenario surreale, gli azzurri allenati da Gattuso superano i bianconeri ai rigori dopo novanta minuti a reti bianche. Juventini pericolosi con Ronaldo nei primi minuti di gara. Il Napoli risponde con il palo colpito da Insigne su punizione e la clamorosa doppia occasione nel finale con Maksimovic e Elmas. Lotteria dei rigori che favorisce gli azzurri con Meret che ipnotizza Dybala e Milik che conclude l’opera. Queste le pagelle degli uomini di De LAurentiis:

Meret 7,5: Grandissima prestazione. Si supera su Ronaldo con un poderoso intervento e rimane sempre attento anche nelle uscite. Bellissima parata sul rigore di Dybala.

Di Lorenzo 5,5: ottima prova in fase difensiva concedendo poco agli avversari. Non spinge come di consueto e cala un po’ nella seconda metà di gara.

Maksimovic 6,5: Bene quasi come il suo compagno di reparto. Sempre pulito negli interventi e nel finale si vede parare sulla linea il colpo di testa che poteva chiudere i conti. Rigore potente e imparabile.

Koulibaly 7: il migliore dei suoi. Alza un muro invalicabile in difesa, chiude tutti gli spazi e giganteggia su tutti i palloni che transitano in area di rigore.

Mario Rui 5,5: gli avversari attaccano spesso dalle sue parti mettendolo in difficoltà. Se la cava discretamente e prova in qualche occasione a mettere in area qualche cross velenoso. (81′ Hysaj 6: entra nei minuti finali per difendere dalle ultime folate offensive avversarie e spinge timidamente in attacco.)

Demme 6: Svolge il suo compito a centrocampo con sufficienza. Ha una grossa occasione nella primo tempo ma calcia addosso a Buffon.

Zielinski 5,5: anche lui indietro nella condizione. Fatica a trovare i compagni, non riesce a creare gioco e manca totalmente nella fase offensiva. (88′ Elmas 6: negli ultimi secondi di gioco gli capita fra i piedi la palla del match ma una deviazione gli nega la gioia del gol.)

Fabian Ruiz 5,5: ancora non in perfetta forma, fatica un po’ nella gestione della palla ed a trovare gli spazi. Prova la conclusione ma senza fortuna. (80′ Allan 6: fornisce man forte a centrocampo arginando gli ultimi attacchi bianconeri.)

Mertens 5,5: il folletto belga è poco incisivo, gli arrivano pochi palloni da gestire. Qualche spunto interessante ma la condizione è da migliorare. (67′ Milik 6: entra per dar peso all’attacco e fallisce una ghiotta occasione calciando alle stelle. Suo il rigore decisivo che regala la coppa ai suoi compagni.)

Insigne 6,5: sempre attivo negli attacchi della propria squadra. Colpisce un palo su punizione e spiazza completamente Buffon nella lotteria dei rigori.

Callejon 5,5: perde ingenuamente un pallone sulla trequarti regalando un’occasione importante agli avversari. Si nota poco nella fase offensiva. (66′ Politano 6: entra subito in partita rendendosi pericoloso in qualche occasione. Tenta un colpo di testa senza impensierire il portiere avversario.)