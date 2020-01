Napoli-Lazio 1-0, le pagelle degli azzurri: decide il match un goal di Insigne

Il Napoli passa il turno in Coppa Italia al termine di una partita bellissima e ricca di emozioni fra la formazione di Gattuso e la Lazio di Inzaghi. A decidere la sfida è un goal di Insigne segnato al secondo minuto di gioco.

OSPINA 6.5: attento durante tutta la gara riesce a mantenere la porta inviolata.

HYSAJ 4.5: prende due ammonizioni in 19 minuti, serata storta.

MANOLAS 6.5: giganteggia e nonostante la fisicità di Caicedo non concede quasi nulla alla Lazio.

DI LORENZO 6.5: dopo l’espulsione di Hysaj torna nel suo ruolo di terzino destro ed i risultati sono più che positivi.

MARIO RUI 6.5: sfiora un goal clamoroso colpendo l’incrocio dei pali, per il resto buona gara, il duello con Lazzari è duro, ma anche grazie all’aiuto di Insigne riesce a ben figurare.

LOBOTKA 6: gioca solo 22′, ma sembrava essere in partita. (dal 22′ LUPERTO 5.5: qualche errore di troppo in fase di disimpegno, perde molti duelli aerei contro Savic)

ELMAS 6.5: tocca una miriade di palloni e li gioca sempre in maniera intelligente.

ZIELINSKI 5.5: cala alla distanza, nel secondo tempo è avulso dal gioco.

CALLEJON 6: interpreta entrambe le fasi in maniera attenta, grande spirito di abnegazione. (dal 67′ ELMAS 6)

MILIK 6.5: bravo nelle sponde e nel rendersi pericoloso.

INSIGNE 7: pronti-via e va subito in goal, la rete lo galvanizza e gioca una partita fantastica dimostrando anche spirito di sacrificio. Man of the match. (dal 77′ RUIZ SV)