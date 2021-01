Roma-Spezia 2-4 d.t.s, le pagelle dei giallorossi: disastro totale

La Roma perde malamente in casa contro lo Spezia e dice addio alla Coppa Italia. Doppio vantaggio ospite con Galabinov e Saponara, poi Pellegrini e Mkhitaryan rimontano, ma ai tempi supplementari dopo le espulsioni di Mancini e Pau Lopez i liguri segnano e vincono grazie ai sigilli di Verde e Saponara.

PAU LOPEZ 4.5: qualche buona parata, ma l’intervento scriteriato nel primo tempo supplementare gli vale l’espulsione.

MANCINI 4: ad inizio secondo tempo viene ammonito, ma l’irruenza ed un anticipo sbagliato gli costano l’espulsione al minuto 92.

CRISTANTE 5: da difensore centrale stasera non convince, è lento e macchinoso, causa il rigore che apre il match. (dal 95′ FUZATO 5.5)

KUMBULLA 4.5: quando deve impostare va in difficoltà, molti lanci sbagliati. Nell’1 vs 1 contro Verde spesso è in ritardo.

PERES 5.5: giocate spesso troppo prevedibili, la sola corsa non basta.

PELLEGRINI 6.5: lotta e prova a trascinare i suoi, è freddo dal dischetto.

VILLAR 5.5: a tratti troppo lezioso, ha una tecnica eccellente, spesso però rallenta i tempi di gioco. (dal 69′ VERETOUT 5.5)

SPINAZZOLA 6: nel momento del doppio svantaggio è l’unica certezza, la squadra si affida alle sue accelerazioni, nel secondo tempo cala alla distanza e viene sostituito. (dal 69′ KARSDORP 5.5)

PEDRO 5.5: vivace, salta l’uomo, ma nell’ultimo passaggio è spesso impreciso. (dal 95′ IBANEZ 5)

MKHITARYAN 6: prestazione opaca, salvata dal goal che regala il momentaneo pareggio ai giallorossi. (dall’85’ PEREZ 5.5)

MAYORAL 4: sbaglia diversi goal in maniera clamorosa, serata storta. (dal 91′ DZEKO 5.5)