Lazio-Crotone 3-2, le pagelle dei biancocelesti: Reina e Caicedo decisivi

Reina 7 : subisce due gol (di cui uno su rigore), ma senza colpe. Non è molto chiamato in causa nel resto della gara, specialmente nel secondo tempo. Decisamente miracoloso il suo intervento di piede che salva il risultato al 78’ su Ounas lanciato da solo in porta;

Acerbi 6 : poco deciso in occasione del primo gol dei calabresi quando non chiude e lascia libero di tirare Simy. Più attento col passare dei minuti. Merita la sufficienza;

Radu 6,5 : è uno dei più attivi del primo tempo nella Lazio. Propositivo, corre tanto, verticalizza e con i suoi lanci partecipa quasi sempre alla manovra laziale. Suo il perfetto assist per il primo gol di Milinkovic-Savic. Cala un po’ nella ripresa, complici la maggior attenzione degli avversari, nonché le non perfette condizioni date dal rientro dal recente infortunio (dall’83’ Pereira s.v. );

Lucas Leiva 5,5: non brilla la sua prestazione. Potrebbe entrare di più nell’impostazione della manovra ma lo fa troppo poco per alzare il livello del centrocampo della Lazio. Ci si aspetta di più (dal 70’ Escalante 6,5: anche il suo ingresso, come quello di Caicedo, è decisivo per l’azione che porta alla vittoria. È suo il perfetto lancio che l’attaccante ecuadoriano sa trasformare nel terzo gol della Lazio);