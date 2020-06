Sport e studio si può? Ecco come!

Lo sport è un elemento molto importante nelle vite di tutti. Rappresenta una valvola di sfogo e nello stesso tempo un modo per mantenersi in forma e dare benessere al proprio corpo. Oltre allo sport amatoriale, vissuto da tutti in maniera costante ma con allenamenti non estremi, esiste anche l’agonismo, che in alcuni casi diventa un impegno a tutti gli effetti.

Sono molte le persone che coltivano con passione uno sport, arrivando anche a partecipare a competizioni di livello, che richiedono sessioni ampie di allenamento e spostamenti periodici per disputare le gare.

Come far combaciare gli impegni sportivi con lo studio?

Basta scegliere l’Università online, che consente l’iscrizione a numerosi corsi di laurea in maniera telematica ed è pensata per studiare comodamente da casa o a distanza senza obblighi di seguire le lezioni in determinati orari e di frequentare gli atenei.

Negli ultimi anni il numero di iscritti a questo tipo di Università è aumentato esponenzialmente arrivando a superare le 90 mila immatricolazioni con un incremento del 69% in 3 anni.

Come funzionano le università online

Le Università online si basano sull’utilizzo dell’e-learning come modalità di apprendimento. Un sistema ormai consolidato e che riscuote sempre maggior interesse, in quanto perfettamente in linea con le necessità del mondo odierno. La formazione online infatti consente di gestire il proprio tempo in maniera personalizzata, riuscendo così a conciliare gli impegni di studio con il lavoro, lo sport e altre esigenze. Non bisogna inoltre pensare all’e-learning come un metodo macchinoso e poco efficace: l’avanzamento tecnologico ha fatto si che le piattaforme siano dei veri e propri campus virtuali con numerose opportunità di apprendimento, molto simili a quelle classiche.

Con le Università online si possono seguire le lezioni in ogni momento accedendo ad una piattaforma che contiene sia le videolezioni dei docenti sia tutto il materiale necessario per la preparazione dell’esame.

Lo studente può quindi organizzare il piano di studi come preferisce e poi spostarsi nelle varie sedi dislocate sul territorio per sostenere la prova. Unicusano, oltre alla piattaforma online, ha anche un vero e proprio Campus universitario a Roma, nel quale gli studenti possono seguire alcuni corsi in presenza, iscriversi a corsi extracurriculari per coltivare le proprie passioni, studiare in biblioteca e frequentare laboratori di preparazione all’esperienza in azienda. Come molti atenei tradizionali infatti anche le Università telematiche hanno stipulato delle convenzioni con le attività del territorio per ospitare gli studenti come tirocinanti mediante borse studio-lavoro.

Ciò offre maggiori possibilità di inserimento post laurea, grazie all’esperienza acquisita.

I vantaggi

L’Università telematica è vantaggiosa per chi desidera conciliare sport e lavoro perchè ti consente di seguire le lezioni e preparare gli esami anche in una città lontana dalla sede e non richiede la presenza in orari specifici. Se inoltre si svolge il proprio sport in una città dove non c’è una sede universitaria, si elimina anche il problema del trasferimento, con conseguente riduzione delle spese da sostenere, senza dover rinunciare al luogo d’allenamento.

In ultima analisi, bisogna considerare che la laurea telematica è perfettamente comparabile alle lauree tradizionali, essendo riconosciute dal Miur e proponendo un corpo docenti specializzato e rinomato.