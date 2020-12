Unicusano e scienze motorie: i nuovi corsi

Tra i nuovi corsi proposti dall’università telematica Unicusano una particolare attenzione è dedicata all’area delle Scienze Motorie. Per chiunque decida di iscriversi ad un corso di laurea in Scienze Motorie è data la possibilità di frequentarlo per via telematica.

Iscrivendosi presso l’università Unicusano gli studenti potranno studiare servendosi del materiale didattico che viene caricato sulla piattaforma e-learning e successivamente sostenere gli esami recandosi presso la sede Unicusano più vicina.

All’esito della prova finale lo studente ottiene un titolo di laurea riconosciuto a livello nazionale che gli consente di entrare nel mondo del lavoro e di praticare a valido titolo la professione per la quale si è preparato.

Corso di laurea in Scienze Motorie

L’università Unicusano ha di recente riformulato la propria offerta formativa offrendo agli studenti la possibilità di iscriversi ad un corso di laurea triennale in Scienze Motorie grazie al quale acquisire le giuste competenze per poter diventare un professionista in ambito sportivo.

Questo percorso formativo della durata di tre anni ha lo scopo di fornire allo studente le conoscenze relative agli aspetti biologici e fisiologici dell’attività fisica. Permette inoltre l’apprendimento delle basi sociali e psicopedagogiche dell’educazione motoria e sportiva.

Un laureato dovrà essere in grado di condurre in autonomia dei programmi di allenamento ed educazione motoria adattati tanto al singolo quanto al gruppo. Oltre a questo, un buon professionista dovrà saper prestare la giusta attenzione al benessere psico-fisico e sociale dei soggetti.

Attività pratica

Questo corso di laurea viene tenuto in modalità online. L’apprendimento dei concetti teorici, delle regole comportamentali e delle metodologie più adatte alle singole persone deve essere messo in atto sul campo attraverso l’attività pratica.

Per questa ragione l’università Unicusano prevede un’offerta di attività di tirocinio grazie alla quale poter mettere in pratica le proprie conoscenze e formarsi professionalmente. Al termine dei tre anni è previsto un elaborato finale per la verifica dei risultati d’apprendimento.

Corso di laurea in Scienza e tecnica dello sport

Per gli studenti che desiderano prepararsi per diventare dei professionisti nelle attività sportive professionistiche e dilettantistiche, l’università Unicusano ha previsto un corso di laurea in Scienza e tecnica dello sport.

Si tratta di un corso di laurea magistrale che viene erogato in modalità prevalentemente a distanza ed è improntato all’insegnamento di competenze in ambito biomedico, psicopedagogico, sociale e giuridico per quanto riguarda le principali categorie di sport.

Il requisito d’accesso per questa laurea magistrale è il conseguimento della laurea in Scienze Motorie. Lo scopo di questo corso non è solo formare degli allenatori, dei dirigenti oppure dei tecnici ma anche aggiornare persone che sono già attive nel settore sportivo.

I requisiti specifici richiesti vengono accertati valutando il curriculum di studio, le attività formative svolte ed i CFU acquisiti. Per poter accedere a questo corso di laurea lo studente dovrà inoltre sottoporsi ad una prova d’accesso che serve per comprendere il suo livello di preparazione.

Al termine del suo percorso di studio il laureato è idoneo a svolgere varie professioni tra cui allenatore e tecnico sportivo, istruttore di discipline sportive non agonistiche e osservatore sportivo. Le competenze associate a tali funzioni sono diverse ma tra queste spicca l’importanza di un corretto approccio psicopedagogico.