Braga-Roma 0-2, pagelle giallorosse: bastano Dzeko e Mayoral

La Roma supera per 2-0 il Braga e passa l’ostica sfida in Portogallo: Fonseca può essere soddisfatto dei suoi due attaccanti anche se la difesa perde altri due pezzi. Contro il Benevento ci sarà emergenza ma saranno disponibili J. Jesus e Fazio, fuori dalla lista UEFA.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: DZEKO SI RITROVA, VERETOUT UNA CERTEZZA

Pau Lopez 6: mai impegnato in tutti i 90 minuti. Per lui ordinaria amministazione e solo un’uscita un po’ avventata. Per il resto, mai messo in difficoltà.

Mancini 6.5: l’unico della difesa titolare a chiudere la gara. La Roma può fare affidamento su di lui che non sbaglia nulla, non avendo neanche una grossa pressione da parte dell’attacco avversario. Puntuale e sempre ben piazzato: dirige con autorità il reparto.

Cristante Sv.: 7 minuti, un intervento e risentimento muscolare. Brutta tegola per Fonseca che ha già fuori Kumbulla e Smalling. (dal 7′ B. Peres 6: viene impiegato sulla fascia, ma non si dimostra brillante come rischiato. È più attento a difendere che ad offendere, ma chiude il match senza nessuna sbavatura).

Ibanez 6: anche per lui un solo tempo di gioco, con un infortunio che lo porta ad uscire nella ripresa. Fino al momento del cambio non fatica nella sua zona, vivendo una serata senza pericoli. Unica disattenzione gli costa un intervento in extremis e il consequenziale infortunio. (dal 53′ Villar 6.5: in mezzo al campo si trova perfettamente a suo agio. Fonseca lo porta un po’ più in dietro proprio per dare maggiore copertura alla difesa. Non sbaglia un solo passaggio, permettendo alla Roma di spingersi in avanti in assoluta sicurezza).

Spinazzola 6.5: chiamato a diventare difensore centrale, il terzino non perde il vizio di proporsi e cerca sempre la sovrapposizione su Mkhitaryan. Le sue incursioni sono velenose e dal suo piede nasce l’assist perfetto per Dzeko che sigla l’1-0. Con il passare dei minuti cala di rendimento, ma senza di lui la Roma fa fatica ad essere pericolosa.

Veretout 7: dopo la partita contro l’Udinese si dimostra uno tra i giocatori più in forma del momento. Tanta corsa che gli permette di essere puntuale nelle chiusure difensive e di essere pungente nelle incursioni offensive. L’assist per il 2-0 porta la sua firma: senza di lui Fonseca perde tantissima quantità.

Diawara 6.5: torna titolare dopo tantissimo tempo e dimostra di poter stare in una squadra come la Roma. Spesso ai margini, completamente eclissato dal talento di Villar, Diawara si sta ritrovando e dimostra lucidità e un buon giro di palla. Tanti palloni verticali che si sono rivelati pericolosi, come l’apertura per Spinazzola che ha portato al successivo 1-0 capitolino.

Karsdorp 6.5: come Spinazzola viene chiamato a svolgere, con l’uscita di Ibanez, il ruolo di centrale di difesa. Rispetto al suo compagno di reparto è più bloccato nella fase difensiva e evita per tutta la ripresa di affondare sulla fascia. Attento ed intelligente, continua la sua maturazione che potrebbe garantirgli l’imminente rinnovo.

Mkhitaryan 7: tenta in tutti i modi di segnare ma il VAR e il campo gli negano questa gioia. Il fuorigioco, del momentaneo 2-0, è millimetrico, ma è sufficiente per annulare la realizzazione. Quella sarebbe stata la ciliegina che avrebbe impreziosito l’ottima gara dell’armeno, immarcabile dalla difesa del Braga.

Pedro 6: lo spagnolo è in crescita ma manca ancora qualcosa per un giocatore della sua caratura. Tanti stop sbagliati e momenti di appannaggio: è tornato a disposizione dopo un lungo infortunio e ha bisogno di minutaggio, ma la brillantezza è ancora lontana per quello che si era visto ad inizio stagione. Giusto annullare il suo gol per netto fuorigioco. (dal 69′ El Shaarawy Sv.)

Dzeko 7: torna titolare dopo un mese e mezzo e torna a segnare dopo un mese e mezzo. Il gigante bosniaco si fa trovare subito pronto e mette in rete il pallone dopo appena 4 minuti. Lotta e combatte, sfiorando anche il raddoppio nella ripresa. Aveva bisogno di giocare con Fonseca che, adesso, ha l’imbarazzo della scelta in avanti. (dall’69’ Mayoral 7: solo 15 minuti per andare in rete. Ancora una dimostrazione dell’ottimo fiuto del gol dell’ex Real Madrid. La Roma sorride e si gode la solida vittoria).

Fonseca 7.5: nonostante l’emergenza difensiva, la Roma gioca con personalità e superiorità e pecca solo nel non concretizzare qualche azione in più due gol siglati e due annullati per fuorigioco. Veretout tutto campo, laterali di centrocampo attenti e attaccanti cinici: l’unica pecca è la condizione di Pedro. Adesso, con Mayoral e Dzeko in rete c’è l’imbarazzo della scelta per il match contro il Benevento al Vigorito.