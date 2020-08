Inter-Getafe 2-0, le pagelle nerazzurre: Lukaku è una certezza, Bastoni tra i migliori

L’Inter batte il Getafe 2-0 e raggiunge i quarti d’Europa League.

A segno Lukaku ed Eriksen.

Handanovic 7: inizia subito con una grande parata che blocca il potenziale vantaggio del Getafe, anche sul rigore dimostra di essere attento (anche se il tiro viene sbagliato da Molina), è un’altra partita attenta e di presenza.

Godin 6: è vero il suo tocco di mano ha causato un rigore ma la sua è stata comunque una partita sufficiente.

De Vrij 7: solita partita dell’olandese che anche oggi spicca al centro della difesa dettando le regole e le giocate. Preciso, concentrato sia a difendere che a impostare.

Bastoni 7: prima partita europea da titolare per il difensore italiano dai cui piedi nascono entrambi i gol. Oggi Bastoni è ben messo in campo e gioca con leggerezza e sicurezza, molto bravo come tutta la difesa.

D’Ambrosio 6,5: il gol lo sfiora solamente ma anche oggi l’esterno dimostra di essere in buona condizione. Parte in sordina ma poi trova il passo giusto e diventa pericoloso, sopratutto in avanti. (85’ Biraghi sv)

Barella 7: il centrocampista oggi è tra i migliori, tanto lavoro in mezzo al campo ma anche tanta corsa che lo porta a rendersi pericoloso con i tiri da fuori (anche lui sfiora il gol dopo una lunga progressione), oggi l’irruenza è stata fondamentale.

Brozovic 6,5: si vede poco inizialmente quando è ancora ingolfato tra i giocatori del Getafe, poi piano piano viene fuori e inizia ad impostare come sa. (82’ Eriksen 6,5)

Gagliardini 6: sufficiente il centrocampista che a volte però perde qualche pallone di troppo, resta però positivo quanto meno per l’impegno nel recuperare quanti più palloni possibili.

Young 6: come D’Ambrosio parte lento ma poi piano piano prende fiducia e campo, venendo cercato di più, anche se non incide mai al massimo.

Lukaku 7: un gran gol fatto per il belga che arriva a 30 reti stagionali. Anche oggi la partita che ci si aspetta nel controllo dei palloni, nel fisico, nelle giocate e nei gol; anche oggi decisivo.

Lautaro 6,5: cresce l’argentino, cresce ancora e anche oggi nonostante la fisicità del Getafe offre giocate e palloni, la classe non manca, oggi si è rivista anche se il gol non è arrivato. (70’ Sanchez 6)

Conte 6,5: si è sofferto, è vero, ma la squadra ha dimostrato che sta bene mentalmente e fisicamente; la gestione del mister sarà fondamentale perché la prossima partita sarà ancora più impegnativa.