Roma-Cluj 5-0, pagelle giallorosse: Mayoral si sblocca, Villar si conferma

La Roma vince e convince anche con le seconde linee: il Cluj, debilitato da infortuni e COVID viene travolto per 5-0. Il turnover da i suoi frutti con Fonseca che archivia la pratica già nel primo tempo. Nota positiva? Mayoral e la sua doppietta che scaccia qualche critica di troppo.

ROMA, LE PAGELLE GIALLOROSSE: MAYORAL IL MIGLIORE, SPINAZZOLA INFERMABILE

Pau Lopez 6: inoperoso per tutta la gara, chiamato solo all’ordinaria amministrazione. Serata tranquilla per il portiere che chiude con un altro clean sheet all’attivo.

Ibanez 7: il difensore conferma la sua crescita con interventi precisi e puntuali. La rete del 2-0 viene da un perfetto colpo di testa con il portiere avversario che ci mette del suo. Viene preservato in vista della sfida contro il Genoa del weekend a Marassi. (dal 61′ Smalling 6: entra quando il risultato è ormai fissato. Niente di preoccupante per il difensore inglese che entra e comanda come al suo solito).

Kumbulla 6.5: anche per lui nessun vero pericolo, solo qualche entrata un po’ fuori misura. Accorcia sempre sulla manovra nemica concedendo veramente poco all’attacco del Cluj.

Fazio 6.5: sembra rinato il “comandante” della difesa della Roma. Nello schieramento arretrato a 3 parte a destra, spingendo anche in fase offensiva con qualche ottima sovrapposizione. Resta un po’ lento e macchinoso, ma nel turnover resta un’arma in più per Fonseca.

Peres 7: sulla sua fascia è straripante con incursioni che non lasciano scampo. Non viene mai bloccato dal suo avversario che viene travolto dal suo impeto: da una sua palla intecettata nasce l’azione del 3-0 con l’assist preciso per Mayoral che deve solo appoggiare la palla in rete. Completamente rinato sotto la cura del tecnico portoghese.

Cristante 6.5: in fase di recupero non sbaglia un pallone, ma in impostazione qualche leggerezza di troppo. L’avversario non è dei più ostici e questo gli consente di vivere una serata abbastanza tranquilla. (dal 74′ Milanese 6.5: il giovane attaccante entra per la prima volta in Europa League e regala la palla giusta per il 5-0 di Pedro9.

Veretout 7: il centrocampista corre, combatte, lotta e regala assist per le realizzazioni della Roma. Dal suo piede viene pennellato il cross per la testa di Ibanez, direttamente da calcio d’angolo. La sua sostanza è essenziale per i meccanismi giallorossi che non possono fare a meno di lui. (dal 46′ Pedro 6.5: entra nella ripresa per far prendere fiato al francese. Il suo contributo è sempre ottimo, coronato con la rete nel finale. In un secondo tempo tranquillo, gestisce e prova ad inventare per consolidare il prima possibile il risultato già messo in cassaforte).

Spinazzola 7: come il suo collega di reparto Peres, è travolgente sulla sua fascia. Da inizio campionato si è rivelato il più in forma in grado di attaccare, saltare l’uomo e regalare assist vincenti. Dopo appena 2 minuti, crossa per la testa di Mkhitaryan che sigla l’1-0 che stende il tappero rosso alla goleada della Roma. (dal 46′ J. Jesus 6: viene inserito da Fonseca sulla fascia, ruolo già ricoperto in passato, ma abbandonato da tempo. L’avversario non è così ostico così si rilassa e non commette errori. Spinge meno di Spinazzola ma, in una gara tranquilla, non gli viene neanche chiesto dal suo allenatore).

Villar 7: l’ennesima conferma di un ragazzo che sta trovando la sua dimensione in campo. Il piede è fin troppo educato, non sbaglia un passaggio e cerca di far circolare la palla nel miglior modo possibile. Non forza mai la giocata e preferisce appoggiarsi indietro invece di rischiare e commettere errori. Diawara può recuperare serenamente.

Mkhitaryan 7: 2 minuti, colpo di testa e 1-0 per la Roma. L’armeno si rivela ancora indispensabile per il gioco offensivo dei giallorossi. Il suo apporto in campo è determinante, soprattutto nel far circolare palla e nel mandare i compagni a tu per tu con l’estremo difensore avversario. Un solo tempo per lui in vista della sfida del weekend di Serie A. (dal 46′ Pellegrini 6.5: come accaduto già in passato, si dimostra in netta crescita e combatte su ogni pallone. Recupera e riparte e bastano pochi minuti prima di una sua conclusione di poco fuori. Ispirato e in forma: Pellegrini è quasi maturo per prendere le redini della squadra).

Mayoral 7.5: sicuramente la nota più lieta della serata della Roma. L’attaccante si sblocca e si regala una doppietta per scacciare le voci di bocciatura che gli venivano attribuite. Sicuramente non è Dzeko ma, alla terza gara da titolare dimostra di saper combattere, di poter tenere palla per far salire la squadra e soprattutto di riuscire a segnare per essere il giusto ricalzo del bomber bosniaco.

Fonseca 8: gli basta un solo tempo per mettere al sicuro il risultato. Nella ripresa cambia gli uomini chiave e lascia respirare la squadra in vista del nuovo confronto in campionato. Le seconde linee cominciano a dare le risposte sperate, complice anche un avversario mai realmente pericoloso. Grossi passi avanti rispetto al match contro lo Young Boys. Mayoral segna e fa tirare un sospiro di sollievo, confermandosi una buona alternativa a Dzeko che, adesso, può risposare.