Siviglia-Inter 3-2, pagelle nerazzurre: Lukaku croce e delizia

Si infrange contro il Siviglia il sogno europeo dell’Inter che perde 3-2 e non riesce a portare a casa la coppa.

Handanovic 5,5: un po’ sotto tono oggi il capitano. Ha peccato di leggerezza ed è apparso meno decisivo del solito anche se non ha mai dovuto parare davvero.

Godin 6: il suo pareggio è fondamentale anche se oggi non riesce ad incidere come negli altri match, forse più sulle gambe.

De Vrij 5,5: oggi non è il centrale che conosciamo, è meno lucido e di testa si fa spesso sorprendere. Indice di una serata che non è solita per l’olandese.

Bastoni 6: dietro è il migliore, nonostante sia il più giovane è quello che mette di più in campo, e che prova a giocare palloni per tutti.

D’Ambrosio 5,5: manca nella partita che conta di più. Oggi l’esterno è nervoso e sin da subito si mette male in campo, e non sale come sa.

Barella 6,5: anche lui è nervoso, però riesce a incanalare la rabbia nel modo giusto cercando gli attaccanti, recuperando palloni e rendendosi pericoloso.

Brozovic 6: sufficiente il croato. A volte non è pulito ma nel complesso recupera e crea.

Gagliardini 5: ancora una volta sbaglia una occasione e dal suo fallo arriva il terzo gol del Siviglia. Oggi mette in luce le sue debolezze, in un centrocampo che necessita di qualcosa in più.

Young 5,5: non spinge come sa, sale poco e anche in difesa fatica, oggi l’inglese non brilla ed è sulla stessa linea dei compagni, che purtroppo non è delle migliori.

Lukaku 6,5: l’autogol è la beffa che non si merita, per il resto è il solito attaccante, che raggiunge Ronaldo e porta a casa una stagione di altissimo livello.

Lautaro 5,5: oggi l’argentino si è un po’ perso, non ha inciso quanto sa e non è apparso mai pericoloso, purtroppo. Lautaro è caduto oggi tra le maglie dei difensori del Siviglia.

Conte 5,5: certo che la stagione dell’Inter è positiva, però oggi anche l’allenatore ha qualche colpa, sopratutto non sembra aver capito bene il match, affrontando non al meglio il Siviglia anche nelle scelte di campo.