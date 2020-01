Bologna-Fiorentina 1-1, pagelle viola: mister nuovo…vita vecchia

La Fiorentina inizia il 2020 con Giuseppe Iachini in panchina, al posto di Montella, e la crisi di risultati e di gioco prosegue senza interruzione di continuità.

Oggi a Bologna, un errore totale della difesa, in particolare su un calcio piazzato all’ultimissimo minuto, la squadra viola, in vantaggio per tutta la gara, piomba in un pareggio al quale neanche il Bologna credeva più. Ma tant’è.

PAGELLE FIORENTINA

DRAGOWSKI 6: fino al 94′ il voto era 7,5, perchè aveva salvato il risultato in almeno due nitide occasioni. Poi sulla posizione si piazza al centro, credendo in un cross al centro, e con un solo uomo a coprire il primo palo, e prende un gol da polli.

MILENKOVIC 5,5: si impegna ma non cambia la qualità e la quantità della sua prestazione dal precedente allenatore a questo.

PEZZELLA 5: da dilettante, stanco, il fallo su Santander che ha portato al gol del pareggio felsineo. Il fatto era già stato preceduto da altri due interventi incommentabili nei minuti subito prima. Per tutta la partita ha giocato senza infamia e senza lode dimostrando ancora di non essere più il calciatore leader della difesa.

CACERES 6: il suo impegno è sempre massimo. Oggi è tornato quasi ai livelli di inizio stagione. Ha salvato la porta nel primo tempo.

LIROLA 5,5: non fa bene nessuna fase di gioco, in particolare, non contrasta l’avversario e se lo fa scappare sempre.

CASTROVILLI 5,5: nel nuovo ruolo di fantasista o di centromediano metodista, stenta. In particolare porta troppo la palla e non serve i compagni al momento giusto per colpire (dal 45′ s.t. CECCHERINI: s.v.)

PULGAR 5: come mediano davanti alla difesa e incontrista non ci siamo.

BENASSI 7: solo per il gol merita il voto migliore. Ha poi fatto una partita dignitosa.

DALBERT 5,5: ha sbagliato cose talmente semplici e tecnicamente basilari che l’impegno profuso non può mascherare. E’ comunque un lottatore (dal 38′ s.t. VENUTI s.v.)

CHIESA 6,5: crea moltissimo, sembra abbastanza redivivo. Spesso non trova intesa con Vlahovic e anche con Castrovilli non sempre c’è collaborazione.

VLAHOVIC 5,5: un buon lottatore e un attaccante centrale di buon movimento, ma niente di più. Egoista molto spesso, non vede che il gioco, al di là di se stesso, potrebbe avere un interessante proseguo ed una felice conclusione (dal 21′ s.t. BOATENG 5: praticamente non pervenuto)

Allenatore BEPPE IACHINI 6: la squadra gioca compatta e con movimenti di chiusura e ripartenza, che sono migliori nei primi 60 minuti. La manovra non brilla perchè, forse, lui non cura questi dettagli, ma pensa alla fase nemo “nobile” del gioco. Ha molto da lavorare. La grinta è comunque il suo tratto migliore e se riuscisse a trasmetterne anche solo una metà, i risultati arriverebbero.

ARBITRO Sig. VALERI 6,5: annulla un gol a Palacio, correttamente. Qualche cartellino in meno rispetto ai falli fatti da entrambe le squadre, che hanno spezzettato praticamente tutto il secondo tempo.