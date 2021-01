Fiorentina-Bologna 0-0, pagelle viola: ritorno sulla terra dopo Torino

La Fiorentina torna con i piedi per terra dopo aver sbancato lo Juventus Stadium e pareggia in una partita senza infamia e senza lode, e senza emozioni, contro il Bologna.

PAGELLE FIORENTINA

DRAGOWSKI 7: fa delle parate decisive e ottime sotto tutti i punti di vista, interventi in uscita e sui calci piazzati veramente efficaci.

MILENKOVIC 6,5: uno dei migliori. Gioca con determinazione, senza sbavature e senza strafare.

PEZZELLA 6,5: pilastro di una difesa che è emblema di insicurezza. Ottimi interventi, specie nel finale, alternati a piccole lacune soprattutto nei piccoli episodi delle fasi di attacco rossoblu

IGOR 6: gioca una partita efficace, sempre attento e dando il massimo rispetto alle sue capacità.

CACERES 6: sembra rigenerato dalla posizione sulla fascia che alterna a sinistra e a destra fra il primo e il secondo tempo. Deve migliorare il cross (dal 27′ s.t. LIROLA 5,5: peggiora il palleggio e la spinta offensiva sulla fascia. Non si presenta praticamente in nessuna azione difensiva)

AMRABAT 6: affiancato a Borja Valero sembra un binomio consolidato. Lui fa il gregario e l’altro la regia. E’ molto lento ma come incontrista è discreto)

BORJA VALERO 6,5: una partita intelligente, giocata con i ritmi adatti forse a qualche anno fa, ma sempre preciso e impeccabile (dal 33’s.t. BONAVENTURA 5,5: qualche intuizione e qualche spunto ma nulla di accettabile)

CASTROVILLI 6,5: si sta riprendendo ma è ancora troppo superficiale e evanescente. Non riesce a tirare in porta mirando e cercando l’obiettivo e non riesce nemmeno a fare l’ultimo passaggio.

VENUTI 5: non è all’altezza di un ruolo e di una mansione di gioco che deve affinare col tempo. Non regge i 90 minuti, specialmente come concentrazione e oggi ha mandato alle ortiche diversi affondi della squadra.

RIBERY 7: porta troppo la palla e non fa finalizzare il gioco, oggi è stata una di quelle partite in cui non è riuscito a concretizzare il gran lavoro che ha svolto. E’ tuttavia sempre il punto di riferimento della squadra ed è il gioiello prezioso che può fare la differenza

VLAHOVIC 5,5: oggi non ha brillato. Sarà stato isolato per gran parte della gara, non ha saputo aprire la difesa felsinea, non ha saputo trovare la porta se non ai primi minuti con una girata sporcata da un movimento goffo. Come prima punta ha certo molte potenzialità ma rimanda sempre il momento di metterle in mostra (dal 27′ s.t. KOUAME’ 5: corre poco e senza impegno concreto. Ha saputo solo prendere una ammonizione. La difesa avversaria con lui in campo si prende un po’ di respiro tanto per adesso lui non è pericoloso)

Allenatore PRANDELLI 6: mette in campo una Fiorentina più concreta possibile. Forse non ha alternative a quelli schierati dal primo minuto, altrimenti certi titolari non si capirebbero. Gli schemi di gioco hanno come fulcro il perno di centrocampo Borja Valero e le fasce per spingere ma mancano gli attori competenti. E’ il momento del DS Pradè per mettergli a disposizione almeno un paio di elementi che possano aiutarlo.