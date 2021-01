Fiorentina-Crotone 2-1, pagelle viola: discreta prestazione, utile per ripartire

21 punti alla fine del girone di andata per la Fiorentina partita malissimo in questo campionato. Il cammino è difficile e in salita, fin dalle prossime partite (Torino ed Inter…) ma il passo avanti conta.

La qualità dei calciatori viola fa la differenza in una gara giocata con impegno e concentrazione anche da parte del Crotone.

PAGELLE FIORENTINA

DRAGOWSKI 5,5: dopo tante domeniche in cima alle pagelle, conosce una partita di minor lode. Subisce il gol del Crotone, da due passi, cercando in ritardo di prendere un pallone che passa proprio davanti a lui. Commette qualche errore e qualche incertezza, specie nelle uscite.

MILENKOVIC 6: una partita concreta di contenimento e di sostegno alla fase offensivo. Cerca anche la porta con tiro che finisce alle stelle

PEZZELLA 6: non perfetta la sua partita ma non commette errori madornali e decisivi. Gli annullano un gol, giustamente.

IGOR 5,5: dalla sua parte la porta sembra essere aperta per tutta la gara. Un po’ lento ma sempre presente nel contrasto dell’avversario (dal 24′ s.t. MARTINEZ QUARTA 6: buon ingresso a partita in corso. Sempre molto attento all’azione, migliora rispetto al compagno di cui ha preso il posto)

CACERES 6: sta giocando partite altalenanti come rendimento, da tre o quattro gare. Stasera contiene bene ma spinge molto poco e con molta meno insistenza e precisione.

BONAVENTURA 7: grande partita, forse la migliore da quando veste la maglia viola. Non solo realizza un eurogol, ma tiene bene il campo per 90 minuti. Gioca bene sia a sinistra che a destra e da qui prova anche un altro interessante tiro dalla distanza.

AMRABAT 6,5: corre tantissimo, lotta come un leone, conquista e perde decine di palloni. Sbaglia molto ma risolve anche situazioni che potevano diventare pericolose per la Fiorentina. Non sa costruire l’azione e non vede il gioco in prospettiva ma va bene così.

CASTROVILLI 7: altro migliore in campo. Gioca una partita di qualità molto avanzata. Si trova con successo in fase difensiva, si batte e si spinge fino in porta per costruire l’azione viola e portare pericolo agli avversari. Il gol del 2-0 nasce dai suoi piedi (dal 41′ s.t. PULGAR 6: questa volta è entrato in campo e ha dato, per pochi minuti, un contributo concreto alla squadra. Sfiora il gol con una interessante conclusione in scivolata, da fuori area)

BIRAGHI 6: ispira il gol del 2-0 perchè imbecca Castrovilli da cui nasceranno altri due passaggi vincenti. Prova sui calci da fermo ma non ha fatto sufficientemente pratica in allenamento.

RIBERY 6,5: tiene palla, tiene il campo, tiene il controllo dell’azione sempre, anche quando sembra defilato. Su di lui un rigore dubbio non concesso (dal 41′ s.t. BORJA VALERO 6: solo il colpo di tacco che smarca Kouamè darebbe merito alla sufficienza. In questo suo nuovo ruolo di esterno di attacco non ci sta poi male)

VLAHOVIC 6,5: lotta e corre come un leone. Non sa giocare con il destro e così sbaglia quando si trova due palloni interessantissimi su quel piede. Il suo gol era fatto e infatti ringrazia Ribery, ma avrebbe dovuto ringraziare anche Castrovilli (dal 24′ s.t. KOUAME’ 6: si è impegnato davvero e ha portato abbastanza scompiglio nella retroguardia rossoblu. E’ uno che spazia per la trequarti avversaria e che non lascia punti di riferimento)

Allenatore PRANDELLI 6: non era facile far rimotivare l’impegno della squadra dopo Napoli. Ha cercato la soluzione più semplice ridando fiducia agli stessi 11 del “Diego Armando Maradona” e cercando di far avere alla squadra un gioco più concreto. La difesa deve trovare ancora una quadra.