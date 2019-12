Fiorentina-Inter 1-1, pagelle viola: Vlahovic, colpo di fulmine

PAGELLE FIORENTINA

DRAGOWSKI 6,5: sul gol di Borja Valero rimane spiazzato da pochi metri, ma in un paio di occasioni mostra il suo valore con interventi che mantengono viva la partita.

MILENKOVIC 4,5: totalmente sbagliata la sua partita. Balla la rumba con Borja Valero che realizza un gol, irridendolo. Sbaglia posizione e intervento altre tre volte compresa quella in cui Lautaro realizza il gol, poi annullato.

PEZZELLA 6: gioca protetto al volto, post operazione e durante il secondo tempo si Luisa il mignolo della mano destra. A parte le sfortune fisiche, gioca una gara attenta e precisa ma è lento e spesso incapace di fare anche la parte del compagno di reparto.

CACERES 6: una buona partita, a volte un po’ in difficoltà perché gli attaccanti nerazzurri erano molto veloci e aggressivi.

LIROLA 5: gioca praticamente da punta aggiunta, lasciando completamente scoperta la fascia destra della difesa viola. Non è capace di vedere il gioco, stenta nel cross e nella chiusura sugli avversari.

PULGAR 4,5: insieme a Milenkovic è il peggiore in campo. Da regista non vede il gioco, da incontrista è leggero e superficiale.

BADELJ 6: ha fatto quello che poteva dando anche delle buone idee al gioco (scarso) viola. Un gran tiro ha trovato una prodezza di Handanovic. Ha retto solo un’ora di gioco (dal 22′ s.t. BENASSI 6: si è mosso come interno destro e ha dato un buon contributo anche senza palla)

CASTROVILLI 6: ha brillato meno di altre gare, aggredito sempre in raddoppio dai centrocampisti nerazzurri. Conte lo aveva studiato bene… Ha cercato la profondità e ha cercato di rompere la manovra degli avversari (dal 38′ s.t. EYSSERIC 5,5: praticamente ha fatto da boa per la manovra a centrocampo e niente di più. Rischiosissimo il suo inserimento in una partita del genere, dopo 4 mesi di tribuna)

DALBERT 6: si è battuto come un leone e ha dato un discreto contributo sia in fase difensiva sia in fase di attacco dove non ha mai mollato fino al 96′.

CHIESA 5: gioca forse in condizioni fisiche non ottimali, il suo contributo è comunque scarso. Nella maggior parte del primo tempi ha occupato la fascia destra, risultando più un punto di appoggio che di riferimento. Non un tiro in porta al suo attivo (dal 14′ s.t. VLAHOVIC 7: non aveva combinato niente fino al 92′, l’unica cosa da citare è una rovesciata in faccia a D’Ambrosio. Ma quello scatto, in cui Skriniar non riesce a stargli dietro e quel tiro a scavalcare, teso, diagonale, con la palla che finisce al sette della porta di Handanovic, è stato il suo riscatto e potrebbe essere la “ripartenza” di una squadra che aveva imboccato un vicolo cieco)

BOATENG 6: si batte senza risparmiarsi ma è una specie di cariatide che non ha né scatto né velocità. Tuttavia gioca una partita importante e, specie negli ultimi minuti, tiene impegnati i difensori dell’Inter anchebsoloncon la sua presenza.

Allenatore MONTELLA 5,5: fa con le risorse che ha e prosegue nel suo non essere lucido. Il cambio di Castrovilli con Eysseric è una cosa tanto strana quanto allucinante, pericolosa e che poteva finire con una debacle eclatante. E invece il pareggio ha dato una scossa.

ARBITRO Sig. MARIANI 6,5: ottimo arbitraggio, bene anche i cartellini e il VAR.