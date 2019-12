Fiorentina-Roma 1-4, pagelle viola: squadra in caduta preoccupante

19 punti in 25 partite, 17 punti in 17 gare, un mercato che si è rivelato completamente sbagliato, calciatori “vecchi” o troppo giovani, idee di gioco senza la punta di ruolo, difesa con amalgama di burro, carattere assente, orgoglio da carnevale: è questo il vero risultato di Fiorentina-Roma di questa sera.

PAGELLE FIORENTINA

DRAGOWSKI 5,5: ha colpa sul gol di Perotti, e in parte anche su quello di Zaniolo. Nella punizione di Kolarov non accenna neanche la mossa. Stasera decisamente scarso.

MILENKOVIC 4,5: pessima prestazione, forse i suoi problemi vanno ricercati altrove (vita privata, interessi, distrazioni, altro?). È stato sempre insicuro e sempre inefficace. Zaniolo e Dzeko confezionano il primo gol con lui e Pezzella che fanno da spettatori. È a due passi da Perotti che conclude in porta e segna senza un piede a disturbarlo.

PEZZELLA 5: una delle partite peggiori da quando è a Firenze. Crea il gol di Zaniolo sbagliando un passaggio banale a 2 metri. Guarda Dzeko da vicino, fuori posizione, quando la Roma apre le marcature. Arranca spesso nel duello con l’attaccante giallorosso e spesso deve rincorrere l’avversario.

CACERES 5: a parte alcune respinte di testa e qualche tentativo di lancio in profondità dalla fascia, viene soverchiato dalla dinamicità degli avversari.

LIROLA 4: non sa neanche più dove stare come posizione in campo. Si fa saltare sistematicamente dal diretto avversario, non anticipa mai lo stesso avversario che oltretutto (specie nel primo tempo) è sempre solo sulla fascia di spettanza (dal 38′ s.t. SOTTIL 6: entra nell’ultimo spezzone di gara e riesce a tirare 3 volte in porta anche periclosamente)

PULGAR 4,5: pesticcia per il campo, si limita a fare passaggi buoni a 2-3 metri e poi sbaglia tutto, compresi due lanci in profondità. Non appare più di tanto interessato alla causa.

BADELJ 5,5: il mezzo voto in più è per il gol. Lento e prevedibile, leggero e poco determinato tutta la partita.

CASTROVILLI 6: è l’unico giocatore che ha provato a costruire qualcosa, anche se a volte niente la palla un pizzico più del dovuto. Prende una ammonizione per simulazione, dove invece il penalty avrebbe dovuto starci (dal 38′ s.t EYSSERIC s.v.)

DALBERT 5,5: cerca di fare il.possibile sulla fascia sinistra e, a volte, ci riesce. Tuttavia non basta la grinta e l’impegno se la qualità è scadente.

BOATENG 4,5: la cariatide della Fiorentina… un calciatore che fa solo numero ma non gioco (dal 21′ s.t. PEDRO 5,5: a parte qualche stop interessante e alcuni scambi con i compagni, non si è visto granché)

VLAHOVIC 6: si batte, corre, rientra e riparte, prende botte e prende anche la traversa. Uno dei due meno poggio

Allenatore MONTELLA 5: il suo destino è inevitabilmente segnato e il suo esonero è praticamente inevitabile. Ha fatto un lavoro sterile con giocatori di scarsa qualità a parte quattro elementi.

ARBITRO Sig. ORSATO 5,5: non ha sbagliato nulla tranne quando Castrovilli cade in area e lui non concede il rigore ma lo ammonisce.