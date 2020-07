Fiorentina-Sassuolo 1-3, pagelle viola: una squadra inesistente

PAGELLE FIORENTINA

DRAGOWSKI 5,5: le parate che hanno salvato un passivo ancora peggiore sono compensate da mal posizionamento in occasione del 2 e 3 a zero.

LIROLA 5: gioca sulla fascia destra ma essendo sinistro non fa mai un passaggio in verticale e mai preciso. Sempre in debito nei confronti dell’avversario (dal 7′ s.t. CUTRONE 5,5: segna un buon gol di testa. Ma ha sbagliato la posizione sul palo colto da Pezzella, dove bastava rimanesse fermo e toccasse in porta la palla. Ha sbagliato spesso l’appoggio al compagno in profodnità per l’ultimo passaggio)

PEZZELLA 5: il voto è anche troppo alto ed il motivo è che ha preso un palo di testa e ha cercato di andare a concludere sui calci d’angolo. Ma è un fallimento totale la sua leadership della retroguardia. Sul terzo gol del Sassuolo è in ritardo e anche incapace di scattare per contrastare la punta emiliana.

MILENKOVIC 5,5: è l’unico che ci mette grinta ma nulla più.

CECCHERINI 4: pessimo e inguardabile. E’ gravissimo che certi mediocri calchino le scene migliori del cacio italiano (dal 19′ s.t. IGOR 5: non è praticamente mai comparso. Non in grado di migliorare una difesa da paura e non in grado di dettare un barlume di ripartenza)

DALBERT 5: fa il compitino sulla fascia perdendo sempre il confronto con il diretto avversario e non travando mai il guizzo per un cross o un passaggio filtrante.

PULGAR 5: un inutile turista del centrocampo della Fiorentina. Non è capace di interdire, non è capace di costruire, non è capace di vedere il gioco. A tratti sembra disinteressato alla gara e con la testa altrove.

CASTROVILLI 4: la peggiore partita da quando gioca nella Fiorentina. In calo di tutto, a partire dalla concentrazione. Non si può dire nulla di un calciatore che gioca nella massima serie e che commette errori da oratorio come il fallo su Djuricic e quello che regala a Boga il gol del 3-0 (dal 19′ s.t. DUNCAN 5,5: suo il cross per la testa di Cutrone che segna il gol della bandiera. Questo gli vale la quasi-sufficienza)

GHEZZAL 5,5: il suo impegno è massimo e la sua prestazione, questa sera, è minore rispetto all’Olimpico. Cerca di fare la fase di contrasto e cerca anche di portare qualche idea, ma non ha rendimento (dal 31′ s.t. BENASSI s.v.)

RIBERY 5: è rimasto a Roma come condizione fisica. A parte qualche spunto, da predicatore nel deserto, non ha reso per niente questa sera (dal 19′ s.t. SOTTIL 5,5: ha fatto vedere qualche tocco buono e anche l’insicurezza di non saper guardare, “vedere”, la profondità)

CHIESA 5: un triste isolato uomo non-squadra. Ha fatto solo la presenza.

Allenatore G. IACHINI 4: ha sbagliato l’approccio alla gara, ha sbagliato la preparazione fisica delle partite dei suoi calciatori, non ha la capacità di correggere le partite e non ha uno schema di gioco degno del grande calcio. Serata da dimenticare ma in fretta perchè adesso la retrocessione è in agguato.