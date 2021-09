Fiorentina-Torino 2-1, pagelle viola: Vlahovic top gol, Gonzalez il migliore

C’è del buon gioco nella Fiorentina di Italiano e Firenze ne torna a godere come da due stagioni non succedeva, sperando che continui così e ovviamente concedendo le dovute attenuanti ad eventuali cali durante l’anno in corso.

A mercato ancora aperto potrebbe essere interessante l’inserimento di un esterno offensivo (come ventilato in questi giorni) ed interessanti saranno gli innesti di Odriozola e Torreira.

PAGELLE FIORENTINA

TERRACCIANO 6,5: prende un gol su cui non poteva fare nulla e fa una buona partita con attenzione e precisione nelle uscite e negli interventi (pochi) che è costretto a fare.

VENUTI 5,5: se c’è una fascia da dove viene il pericolo per la Fiorentina, quella è la sua. Gioca al massimo di quello che può dare, ma oltre il rendimento che ha non può andare.

MILENKOVIC 6: chiude bene su tutti gli avversari che capitano nella sua zona, ma proprio dalla sua porzione di difesa nasce il tiro del gol del Torino

MARTINEZ QUARTA 6: troppo irruento certe volte, non sempre riesce nella chiusura e in parte anche nel disimpegno

BIRAGHI 6,5: impeccabile. Questa partita la gioca senza commettere grossi errori e senza stacchi di concentrazione

BONAVENTURA 6,5: uno dei migliori. Gioca a tutto campo, salta l’uomo, lo ferma difendendo e cerca il passaggio filtrante per Vlahovic: più di così… (dal 40′ s.t. MALEH 5: entra per pochi minuti e sbaglia subito il contrasto decisivo per mandare in porta il Torino che segna il gol del 2-1)

PULGAR 6: gioca una partita concentrato e quasi sempre pronto a contrastare. Non ha le capacità per fare passaggio o lanci alle punte e smarcare gli uomini o illuminare il gioco, ma si impegna molto di più delle partite precedenti.

CASTROVILLI 6: la sufficienza solo perchè fa il passaggio che consente a Gonzalez di andare a tirare e quindi di segnare il gol del vantaggio. Per il resto è molto evanescente e non ancora inserito nelle dinamiche del gioco di Italiano (dal 18’s.t. DUNCAN 6,5: il suo ingresso in campo cambia la partita perchè la ravviva e la dinamizza concretamente, molto di più di quanto fatto fino ad allora da Castrovilli. Recupera molti palloni interessanti al centrocampo con determinazione e partecipa alle azioni di attacco con la caparbietà di una mezza punta autentica)

CALLEJON 5,5: gioca una buona partita. Corre moltissimo e spesso porta palla sulla fascia in maniera pericolosa, ma è lento e non riesce a incidere. Sbaglia un gol facile, nel primo tempo, dal limite dell’area piccola in condizioni del tutto favorevoli (dal 33′ s.t. SOTTIL 5: non si vede quasi mai, da quando entra, se non in un’azione di contropiede, nella quale va al tiro, egoisticamente, e non cerca la finalizzazione per la squadra)

NICO GONZALEZ, 7,5: corre e lotta, difende e riparte con l’azione anche senza palla, prende così tante botte che non si contano neanche. Arriva di testa quasi sempre in anticipo anche sull’avversario più alto, crea spazi che aprono galoppate verso la porta granata. Segna il gol che sblocca la partita e contribuisce a creare almeno altre cinque azioni da gol. Il migliore in campo (dal 40′ s.t. SAPONARA s.v.: non diamo voto perchè non vogliamo infierire su un uomo sensibile, la cui permanenza in una squadra come la Fiorentina è proprio incomprensibile. Neanche sa più correre 5 minuti che va in affanno, sembra uno che non ha mai giocato al calcio in un campo regolamentare…)

VLAHOVIC 7: anima dell’attacco viola, roccioso e determinato, colpito duro molte volte dai difensori di Juric, riesce a portare molti pericoli alla porta granata e riesce a segnare un grandissimo gol di testa, con uno stacco e un movimento che a Firenze faceva spesso un bomber come Batistuta. Serve un sostituto degno di subentrargli, in caso di necessità!

Allenatore ITALIANO 7: che la squadra ha una identità ed un gioco ben definito, veloce, vivo, pungente, si era capito anche nella prima partita. In questa partita la difesa alta e le armonie di vai e vieni dei reparti hanno funzionato bene e con poche sbavature. Quindi per il momento merito e ampia promozione per il suo lavoro.