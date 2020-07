Fiorentina-Verona 1-1, pagelle viola: Cutrone in extremis evita la vergogna

PAGELLE FIORENTINA

DRAGOWSKI 5,5: sul gol non poteva fare nulla ma stasera ha sbagliato tutto sulle uscite e non è stato molto sicuro

IGOR 5,5: lento ma combattivo. Si dimentica dell’avversario e il Verona può segnare il gol del vantaggio. Errori che a volte bastano a determinare in negativo una partita.

PEZZELLA 5,5: fa il leader ma non è lucido. Lento e distratto, come sul gol del Verona

MILENKOVIC 5: una partita in cui ha fatto vene solo la fase dei colpi proibiti ed infatti è stato ammonito

DALBERT 5,5: qualche cross degno di nota ma con palla a perdersi nel nulla. Niente di più.

LIROLA 5: stenta parecchio e non riesce mai a fare qualcosa di buono, specialmente in fase offensiva (dal 36′ s.t. VLAHOVIC s.v.)

CASTROVILLI 5,5: sembra la brutta copia del giocatore veloce, attento, preciso e tecnicamente forte di prima del lockdown. Sbaglia molto, a volte anche cose e movimenti banali.

PULGAR 4: l’uomo in meno. Capace solo di dare spinte e gomitate. La sua partita è una vera debacle.

RIBERY 5,5: si muove molto, prende palla l, guarda la manovra e poi….non riesce mai a trovare nessuno. Fisicamente regge molto poco tempo (dal 1′ s.t. CHIESA 5,5: defilato, pericoloso solo quando punta l’uomo ma la manovra è sterile. Suo il passaggio in profondità per Cutrone che vale il pareggio)

SOTTIL 5: cerca di mantenere la posizione e di contrastare l’avversario ma non impartisce mai la difesa scaligera. In calo rispetto alle partite di inizio stagione (dal 1′ s.t. CUTRONE 6: la sufficienza per il gol del pari che vale molto. Ha sbagliato molto anche sotto porta)

KOUAMÈ 5: esordio in maglia viola con pochi risultati. Corre molto, non è mai pericoloso, non si smarca mai e non aggredisce mai la porta.

Allenatore IACHINI 5,5: l’esperimento/esordio di Kouame è un flop. La squadra non ha fiato e non ha personalità, ma sopratutto non ha gioco.