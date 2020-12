Fiorentina-Verona 1-1, pagelle viola: un punto dal poco o niente

PAGELLE FIORENTINA

DRAGOWSKI 6: non è stato molto impegnato e il rigore che ha subito non fa testo. Comunque è sempre stato attento e pronto

MILENKOVIC 6: oggi ha giocato una buona gara, non ha sbagliato praticamente nulla

PEZZELLA 6: non eccelle ma argina bene le incursioni delle punte gialloblu.

IGOR 5,5: in difficoltà sulle ripartenze e sulla gestione della palla in fase di interdizione. Lascia qualche varco aperto di troppo dalla parte sinistra.

BARRECA 5,5: come terzino ha delle notevoli lacune, specialmente in chiusura. Come fluidificante non ha doti particolari su cross e fraseggio. Non è lui che commette fallo su Salcedo, dopo 80 secondi, ma lo stesso attaccante gialloblu, e quindi il rigore per il Verona non c’era. Ma il Sig. Fourneau aveva direttive diverse oggi, evidentemente… (dal 14′ s.t. BIRAGHI 6: ha portato un pizzico di fantasia e impegno in più, poco pericolo per gli avversari ma la sua presenza pesa in campo)

VENUTI 5,5: il ragazzo è limitato, riesce meglio nella progressione sulla fascia che nella fase di contrasto e interdizione. Non brilla (dal 14′ s.t. LIROLA 4: una assoluta nullità in campo. Non riesce neanche a effettuare bene una rimessa laterale. Tocca la palla con superficialità e questa se ne va da sè lontano e l’azione si perde sempre)

CASTROVILLI 5,5: ha dato tutto in campo ma la qualità non c’è e la lucidità neanche (dal 41′ s.t. CUTRONE s.v.)

AMRABAT 6,5: praticamente fa il centrocampo da solo. Non ha la capacità di impostare e creare un’azione e preferisce sempre appoggiarsi sul compagno vicino, però non perde mai la visione dell’azione e cala il proprio rendimento solo nei minuti finali.

BONAVENTURA 5,5: la sua partita non è mai decollata. La posizione di centrocampista avanzato forse ai tempi del Milan era per lui una soluzione migliore… (dal 14′ s.t. CALLEJON 4: non pervenuto. Gira per il campo senza un fine preciso, non partecipa mai all’azione. L’unica palla che attraversa l’area veronese da sinistra lo vede mettersi dietro al difensore e non fare quello che saprebbe meglio)

RIBERY 6: non sempre può essere il migliore in campo. Oggi ha stentato. Ha girato molto a vuoto e non ha mai tirato in porta (dal 39′ s.t. BORJA VALERO s.v.)

VLAHOVIC 6,5: probabilmente il migliore in campo perchè ha lottato tantissimo, senza palla, in fase di attacco e in fase di ripartenza. Ha sbagliato nel mettere il confronto con Magnani, nel secondo tempo, sul piano fisico anzichè cercare di anticiparlo con l’astuzia e di colpire con l’intuizione della manovra. Si procura il rigore e lo calcia con grinta che speriamo mantenga nelle prossime partite

Allenatore PRANDELLI 5,5: se non riesce ad imprimere rabbia agonistica e fame di risultati a questo gruppo di giovanotti non troppo volenterosi, per la Fiorentina saranno veramente tempi durissimi. Gli schemi arriveranno ma prima servono gli “Uomini”.