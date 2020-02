Juventus-Fiorentina 3-0, pagelle viola: sconfitta rigorosa…mente meritata

Le differenze fra la Fiorentina e la Juventus sono talmente nette che non sono necessari incentivi ad evidenziare la disparità. Una squadra come la Juventus è capace di giocare 89 minuti ad una porta e poi sbloccare la partita, vincendola senza problemi.

Oggi allo “Stadium” è successa una cosa simile, solo che la Fiorentina ha giocato la sua partita ma ha concesso due falli in area che non potevano che essere aggiunti alla già grande differenza, ed ha subito due gol su calcio di rigore ad opera del (solito) Cristiano Ronaldo.

Con un grande catenaccio la squadra di Iachini ha cercato di sfruttare le ripartenze e di strappare qualcosa alla “Signora”, ma non ce l’ha fatta ed ora la classifica (25 punti) è tornata ad essere pericolosissima.

PAGELLE FIORENTINA

DRAGOWSKI 6,5: ha fatto diverse parate interessanti e anche una decisiva. Ma non ha potuto fare niente sui due calci di rigore e neanche su De Ligt che ha schiacciato in rete, liberissimo, a due passi da lui.

CECCHERINI 5,5: gioca bene, ancora una volta, per un’ora, in cui contiene abbastanza bene Higuain e CR7. Poi cala e diminuisce anche la sua concentrazione. Commette un fallo da ostruzione, netto, su Bentancur che causa il secondo rigore per i bianconeri. Si può discutere solo se il fallo è iniziato fuori area o meno, non certo sull’ostruzione.

PEZZELLA 6,5: ha giocato una buonissima partita, leggermente migliore di tutte quelle che ha disputato questo campionato. Colpevole solo di non aver visto alle sue spalle De Ligt, lasciandolo colpire indisturbato e segnare.

IGOR 6,5: buon esordio in maglia viola. Ha giocato come se fosse stato in quella difesa da sempre. Ha fermato anche Ronaldo con una certa decisione e determinatezza.

LIROLA 5: oggi partita sbagliata quasi totalmente. Non ha azzeccato un passaggio in tutta la gara, ha sempre dovuto rincorrere l’avversario in fase difensiva e spesso lo ha smarrito. Qualche minimo miglioramento in fase di attacco ma niente di rilevante (dal 43′ s.t. AGUDELO s.v.: esordio in maglia viola anche per lui e solo per pochissimi minuti)

PULGAR 5,5: nel ruolo di interdittore non brilla ma oggi non si è praticamente mai visto tranne che in occasione dei calci piazzati.

GHEZZAL 6: un buon primo tempo, nel quale ha lottato e cercato di costruire qualche azione pericolosa (dal 14′ s.t. VLAHOVIC 5,5: difesa della Juventus troppo chiusa per mettere in mostra le sue doti. Cerca di creare spazi e di far allargare la manovra ma senza risultato)

BENASSI 6: impegno e abnegazione ma oggi ha sbagliato molto. Passaggi ed inserimenti imprecisi, dialogo con i compagni da rivedere.

DALBERT 5,5: si batte senza risparmiarsi ma spesso subisce la manovra dell’avversario.

CHIESA 5,5: chiuso molto bene sia dai difensori bianconeri, sia dal gioco di Iachini, che lo farebbe ripartire da dietro, non ha potuto esprimersi.

CUTRONE 5,5: stenta contro una rocciosa difesa bianconera. Corre moltissimo e trova qualche spazio, specialmente nei primi 45 minuti, ma non trova mai il tiro (dal 28′ s.t. SOTTIL 5,5: qualche spunto buono e poco più)

Allenatore IACHINI 6: propone una squadra catenacciara e corta, con ripartenze pronte ad esplodere ma praticamente mai effettuate. L’inserimento di Agudelo dimostra che sta pensando ad alternative tattiche e tecniche interessanti. Il centrocampo è ancora in “allarme rosso”

ARBITRO Sig PASQUA 6: alla fine non ha fatto male. I due rigori concessi ai Campioni d’Italia sono praticamente netti, anche se, sul secondo si può pensare che il fallo sia iniziato fuori area. Il VAR c’è apposta ma sul secondo rigore era difficilissimo capire la posizione iniziale dei piedi dei due calciatori