Lazio-Fiorentina 2-1, le pagelle dei biancocelesti: decisivo Immobile, bene la difesa

Nella calza della Befana Inzaghi trova tre punti per la sua Lazio che non fa scintille, ma è concreta ed efficace. Ottima la prestazione di Luis Alberto e Acerbi. In gol Caicedo e Immobile. Sottotono Escalante.

Questi i voti dei laziali:

Strakosha 6: torna titolare dopo tanta panchina e non fa rimpiangere il veterano Reina. Sa che deve dimostrare e lo fa con attenzione e sicurezza nel primo tempo. Sbaglia qualche uscita nella ripresa. Intercetta il tiro ma non arriva sul rigore calciato bene da Vlahovic;

Luiz Felipe 5,5: un po’ falloso, prova a spingere ma con poco costrutto, quasi sempre fermato dagli avversari. Dal 46’ Patric 6: fa il suo compito ma con qualche ingenuità. Strappa comunque la sufficienza;

Hoedt 6: soffre un po’ il dinamismo di Vlahovic, ma se la cava comunque discretamente anche col supporto di tutto il reparto. Nella ripresa provoca il calcio di rigore della Fiorentina;

Acerbi 6,5: dirige e gestisce al meglio il reparto difensivo. Si fa notare molto in fase di impostazione, parte da lui l’azione per il primo gol della Lazio e mette in mezzo diversi buoni cross nel primo tempo. Nel secondo tempo non va in affanno e i suoi interventi sono efficaci;

Lazzari 6: va un po’ in difficoltà nel duellare con Biraghi e macchia la sua gara con qualche disattenzione e superficialità, ma per lui la prestazione rimane tutto sommato buona. Nel recupero della prima frazione di gioco salva il risultato quando sugli sviluppi di una rocambolesca azione in area toglie letteralmente il pallone dalla porta della Lazio. Dal ’76 Radu 6: gioca con la consueta diligenza, anche se negli ultimi minuti rimedia in extremis ad una sua disattenzione;

Milinkovic-Savic 6,5: senza il suo perfetto assist non ci sarebbe stata vittoria. Dà un importante contributo anche in fase difensiva. Quasi sempre rimane lucido e velocizza e verticalizza la manovra della Lazio. Salva sulla linea di porta al 78’ la porta della Lazio su conclusione di Castrovilli;

Escalante 5: disattento, fatica a entrare in partita. Dal 76’ Cataldi s.v.: gioca poco per un giudizio;

Luis Alberto 6,5: per eccesso di personalità a volte sbaglia qualche passaggio ma si riscatta poi con dei palloni appetitosi come l’assist per il gol annullato dalla Var ad Immobile alla metà del primo tempo;

Marusic 6: sfiora il gol di testa all’inizio del match, ci mette tanta grinta ma manca un po’ di continuità per tutto il match;

Immobile 6: rischiava di non esserci per infortunio, invece gioca e mette la sua firma per la vittoria. Dopo un gol annullato per fuorigioco si rifà nel secondo tempo siglando il secondo gol biancoceleste. Dall’89’ Muriqi s.v.;

Caicedo 6: questa volta gli bastano 5 minuti di gioco per sbloccare il risultato con un destro al volo, su assist di Milinkovic, che batte Dragowski. Per il resto niente di così rilevante, anche perché poco cercato dai compagni. Dal 58’ Akpa Akpro 5,5: prestazione incolore, disattento e poco lucido. Appare a disagio nella posizione in cui è chiamato a giocare.