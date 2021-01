PAGELLE FIORENTINA

DRAGOWSKI 6,5: anche oggi uscite ottime e interventi buoni, nonostante, a parte i gol, non sia stato molto impegnato

MARTINEZ QUARTA 6: sembra più bravo in fase di rilancio e costruzione che in quella prettamente difensiva. Tuttavia non commette errori o crea situazioni a sfavore della sua squadra (dal 28′ s.t. LIROLA 5,5: non ha inciso)

PEZZELLA 5: il gol di Caicedo avviene perchè lui, distratto, sottovalutando l’attaccante laziale, si fa sormontare da questo pur partendo in vantaggio per anticiparlo. Un errore imperdonabile. Tutta la partita con incertezze e movimenti al rallenty.

IGOR 6: si è battuto bene, è sempre impreciso ma ha dato molto.

VENUTI 5: ancora una partita in cui ha dimostrato di non essere all’altezza. Gioca con un piede solo (il destro) e non ha sicurezza nei movimenti, nè nelle giocate semplici (dal 15′ s.t. CALLEJON 5,5: corre e si muove meglio delle partite precedenti. Manca il gol per un soffio nel finale. Non si capisce se è adatto o no al modulo di questa squadra)

BONAVENTURA 5: potrebbe giocare tranquillamente in una serie inferiore come fine carriera. Non ha dato nulla, rallenta sempre molto la manovra e, quando potrebbe lanciare lo “spunto” non lo fa (dal 28′ s.t. KOUAME’ 5,5: si muove meglio delle partite precedenti, si vede che oggi la voglia era maggiore. Tuttavia non riesce a creare spazi nè a portare pericoli alla porta avversaria)

AMRABAT 6: senza Borja Valero torna in un ruolo che non è il suo (evidentemente!) e stenta sia il contrasto che la ripartenza. Lento, molto lento e aggredibile dagli avversari

CASTROVILLI 5,5: ad alti e bassi affronta la partita. Nei primi 45 minuti, a parte un improbabile colpo di tacco sotto porta, non fa nulla e cammina parecchio, non contrasta l’avversario, non li rincorre, non partecipa alla manovra se non in certe situazioni a suo piacere. Nella ripresa migliora e si impegna di più ma non ci siamo. Prende una ammonizione evitabile, così alla prossima gara si riposa. Forse vorrebbe cambiare aria…chissà…

BIRAGHI 4: è tornato il mediocre terzino di qualche mese fa. Osserva Immobile che indisturbato segna il secondo gol, dall’angolo destro dell’area piccola. Calcia punizioni e angoli con la qualità di un principiante, resta sempre indietro rispetto all’avversario che corre sulla sua fascia.

RIBERY 5,5: sarà stata la scarsa condizione fisica che già prima dell’inizio aveva dato segnali di allarme, sarà che l’età non gli consente di giocare ad alti livelli (i suoi) ogni 3 giorni, insomma oggi non ha fatto la differenza. Adesso inizia a non tirare e a tenere troppo la palla, al limite dell’area specialmente, e questo non aiuta la squadra (dal 38′ p.t. EYSSERIC 5: non incide, non porta palla e non supporta l’azione del compagno)

VLAHOVIC 6: se non fosse per il rigore calciato ottimamente e per il tiro in corsa, nel primo tempo, respinto dal portiere laziale, la sua partita non sarebbe stata sufficiente. Ha dei periodi di pausa in cui tira il fiato, nella gara. E’ comunque uno che porta via l’uomo e aprirebbe spazi dive un attaccante vero potrebbe inserirsi e colpire…

Allenatore PRANDELLI 5,5: le scelte saranno state ponderate ma far riposare Milenkovic e non schierare Borja Valero all’Olimpico contro la Lazio, non sono state mosse giuste. Il suo centrocampo aveva acquisito una sicurezza e dei ruoli precisi per lo sviluppo della manovra. Oggi ha riportato la Fiorentina un passo indietro. Il proseguo ci dirà se è capace di gestire i giocatori o se più di tanto non può fare.