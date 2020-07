Lecce-Fiorentina 1-3, pagelle viola: un tris per la salvezza

La Fiorentina vince al “Via del Mare” e si allontana dalla lotta per non retrocedere.

PAGELLE FIORENTINA

TERRACIANO : sul gol del Lecce si butta in ritardo ma non avrebbe comunque potuto fare nulla

CACERES 4,5: un fallimento completo. Inizia con errori madornali e grossolani che per poco non favoriscono il gol del Lecce. Non migliora la sua partita con il tempo.

PEZZELLA 6,5: sarà stato l’avversario di poca qualità, sarà stata la serie di figuracce nelle ultime partite, ma lui ha fatto una buona partita controllando avversari e compagni (dal 1′ s.t. CECCHERINI 6: il suo ingresso non ha aperto “falle” difensive, non ha alterato l’equilibrio di una difesa che non ha subito più di tanto)

MILENKOVIC 6: ha giocato una partita buona, senza eccedere ma anche senza sbagliare

LIROLA 6: contenimento e ripartenza, stasera gli sono riuscite tutte. Ha sbagliato un gol facile, su azione costruita anche da lui stesso. Nella ripresa ha fatto più il terzino

DUNCAN 6,5: ha evidenziato delle buone doti da mediano, anche da regista. E’ stata la prima partita in cui si è visto di più. Non ha sbagliato praticamente niente (dal 25′ s.t. CASTROVILLI 5,5: fa qualche movimento buono, contrasta un po’ ma non più di tanto)

PULGAR 5,5: non arriva alla sufficienza per aver calciato il rigore (sull’1-0) con leggerezza e scarsa forza. Ha disegnato il gioco quando ha potuto ed ha fatto meno da interdittore.

R. GHEZZAL 6,5: realizza un gol da scuola calcio, su punizione. Gioca e lotta per tutta la partita portando quantità e anche qualità

RIBERY 6: ha evidentemente poca forma forma fisica e poco fiato. Lo spunto è sempre importante e la tecnica spettacolare. Come al solito regge solo un tempo e mezzo (dal 38′ s.t. AGUDELO s.v.)

CHIESA 6,5: corre moltissimo e gioca sulla fascia destra nel primo tempo, dalla quale trova il gol che apre la partita. Altre azioni in cvui è stato pericoloso. Nel secondo tempo gioca per diversi minuti terzino destro (dal ’20 s.t. VENUTI 6: il suo ingresso non ha portato niente ma non ha commesso errori e si è anche inserito in diverse azioni)

CUTRONE 6,5: corre, lotta, porta via l’uomo, crea spazi, segna un gol in contropiede. Una buona partita (dal 20′ s.t. VLAHOVIC 5,5: non si è praticamente visto)

Allenatore IACHINI 6: imposta una Fiorentina determinata di testa ma comunque lenta nella manovra. Il Lecce sta peggio… quindi la partita viene totalmente indovinata e vinta di gran lunga. Il centrocampo è stato migliore delle partite precedenti. L’attacco ha una potenzialità esplosiva enorme che lui non sa bilanciare a pieno.