Napoli-Fiorentina 0-2, pagelle viola: una prestazione di maturità

Una partita di testa, cuore e concretezza quella con cui la Fiorentina ha vinto per 2-0 a Napoli.

2 gol realizzati, uno annullato, 2 mancati per un soffio, sono solo la copertina di una bella serata per i viola.

Nota stonata: i fischi del.pubblico di Napoli al coro su Astori che i tifosi viola fanno al tredicesimo minuto di ogni partita.

PAGELLE FIORENTINA

DRAGOWSKI 6: praticamente non ha fatto parate. Solo qualche uscita anticipante.

MILENKOVIC 6,5: nonostante l’insicurezza conosciuta, stasera ha giocato con attenzione e senza particolari sbavature.

PEZZELLA 6: il peggiore della difesa viola, con lacune di tenuta e di chiusura sull’avversario. Per fortuna stasera l’attacco partenopeo è stato scadente e gli altri difensori hanno supplicato alle sue carenze

CACERES 7: una prestazione perfetta. Contrasta, rompe, spazza e rilancia. Non si può chiedere di più.

LIROLA 6,5: il gol con l’Atalanta lo deve aver svegliato…ha giocato molto bene, con supremazia anche sugli avversari che gli si sono fatti incontro sulla fascia, in fase offensiva. Buona anche la fase di copertura, con molta attenzione a Insigne.

BENASSI 6: ha retto fino all’ultimo ma la sua gara di sostanza è durata circa 70 minuti. È comunque la risorsa di interno destro, in più che sa correre e rientrare.

PULGAR 5: l’unica nota insufficiente te di questa Fiorentina. Lento, impacciato, non fa mai un passaggio in profondità ma tutti indietro o in appoggio al vicino compagno. È leggero anche dell’interdizione.

CASTROVILLI 7,5: una grande partita, senza risparmiarsi mai. Parte un po’ in sordina ma si sblocca subito andando a costituire il fulcro del centrocampo viola.

DALBERT 6: una bella partita, abnegazione e concentrazione che hanno fatto la differenza (dal 42′ s.t. CECCHERINI s.v.)

CHIESA 7: un trascinatore, un giocatore che sa assolutamente il fatto suo e fa la differenza, fino a quando riesce a restare in campo. Sbaglia un gol da dilettante a un passo dal portiere, ma segna una splendida rete e crea situazio i interessanti (dal 33′ s.t. SOTTIL 6: entra e crea qualche preoccupazione e alla retroguardia napoletana. Sempre in movimento, sempre in cerca della giocata)

CUTRONE 6,5: gli manca solo il gol (che gli è stato annullato, giustamente) e poi avrebbe trascorso la serata ideale. Gioca e corre, rientra e attacca, dialoga con i compagni e con il compagno di reparto. Una buona prestazione davvero (dal 29′ s.t. VLAHOVIC 6,5: realizza per la seconda volta consecutiva, entrando dalla panchina, un gol splendido e di qualità.

Allenatore IACHINI 7: riesce probabilmente a conquistare il favore dei calciatori (a differenza di Montella) e riesce a mettere in campo una squadra con carattere e voglia di portare a casa il risultato. Il gruppo lo ascolta e lo segue, sta in 35 metri per quasi tutta la partita, chiudendo moltissimi spazi e ripartendo pericolosamente. Adesso gli occorrerebbe un centrocampista “vero”…

ARBITRO Sig.PASQUA 6,5: non sbaglia quasi nulla, anche se è un arbitro palesemente “casalingo”. Utilizza il VAR per non concedere il rigore alla Fioretina e anche in questo caso decide bene. Annulla il gol a Cutrone pe fuorigioco. Non dà il secondo giallo, meritatissimo, a Demme, dopo un duro intervento da dietro su Castrovilli.