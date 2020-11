Parma-Fiorentina 0-0, pagelle viola: meglio di niente il quasi niente…

Fiorentina: pareggio importante solo per la classifica ma che conferma l’anonimato e il non gioco della squadra.

Si nota il vuoto lasciato da Chiesa: da quando non c’è più manca tutto all’attacco viola, in particolare l’imprevedibilità e la pericolosità.

Iachini vegeta con Prandelli o qualcun altro sul collo. A questa squadra serve una scossa forte e determinante.

PAGELLE FIORENTINA

DRAGOWSKY 6: praticamente mai impegnato.

CACERES 5,5: stenta sempre, su ogni avversario e su ogni azione ma, perlomeno, oggi non ha combinato disastri difensivi

MILENKOVIC 6: ha guidato bene la difesa, contro avversari non proprio pericolosi

IGOR 5,5: qualche errore specialmente sull’avversario che lo pressa e nel disimpegno.

BIRAGHI 5,5: non arriva alla sufficienza nemmeno oggi. Aiuta la fase di attacco ma, nel primo tempo, sta a 10 metri dal compagno avanzato in fascia e, nella ripresa, non riesce a fare un cross decente.

VENUTI 5: sono queste le partite in cui si “tempra”. Non ha fatto nulla di rilevante e spesso ha subito l’avversario (dal 27′ s.t. LIROLA 5: non è praticamente entrato in partita, non ne ha avuto la possibilità per la inconsistenza del gioco)

AMRABAT 5,5: recupera diversi palloni ma ne perde molti di più e mostra, per la seconda gara consecutiva, insicurezza nel passaggio in disimpegno e calo della condizione, specialmente mentale.

PULGAR 5,5: non è un registra, non sa fare il centromediano, non sa vedere il gioco in profondità. Anche lui ha pochi sostituti nel ruolo.

CASTROVILLI 5,5: gioca con il freno a mano, anche mentale, percui non fa bene quasi niente. Un solo tiro in porta all’attivo, poi diversi interventi in cui si nota un certo nervosismo, evidente specie al momento del cambio (dal 38′ s.t. BONAVENTURA s.v.)

RIBERY 6: è l’unico punto di riferimento ed è l’unico che costruisce qualcosa e cerca la profondità sempre.

KOUAME’ 5: latitante. Non sa portare via l’avversario, non apre spazi nè possibilità che un qualche compagno possa portare minaccia alla porta emiliana (dal 24′ s.t. CUTRONE 5: non pervenuto)

Allenatore IACHINI 5: non c’è gioco e non c’è pace. La squadra fraseggia per il 60% della sua partita in direzione orizzontale, non riuscendo proprio a andare in profondità.