Roma-Fiorentina 2-0, pagelle viola: una squadra inconsistente

All’Olimpico, sponda giallorossa, la Fiorentina è sprofondata sotto i colpi di se stessa e di due reti di una Roma dignitosa ma non entusiasmante.

La crisi è palese e profonda. I calciatori camminano, giocano distratti, non sanno o non vogliono giocare la palla in profondità costruendo una manovra minima, mostrando impegno e schemi di gioco. Il primo tiro in porta (se così si può chiamare) arriva al 76′ e questo dice tutto.

PAGELLE FIORENTINA

DRAGOWSKI 7: non poteva nulla sui due gol. Ha salvato la squadra da una catastrofica sconfitta con parate degne di un grande portiere.

CACERES 4: è un giocatore inutile e totalmente inconsistente. Sbaglia di tutto e di più. La sfortuna più grande è che non sembra esserci un giocatore valido che possa prendere il suo posto in quel ruolo. E’ lento, impacciato, insicuro. Il peggiore da diverse partite ma che va aggravando la sua mala condizione.

MILENKOVIC 5: da solo non sa “comandare” la difesa, anche se si impegna molto. Imperdonabile l’errore con Quarta che porta la Roma in vantaggio

MARTINEZ QUARTA 4,5: deve scoprire e conoscere come si gioca al calcio in Italia e cosa viene richiesto ad un difensore centrale. Si trova spesso fuori posizione e durante lo svolgimento delle azioni sembra brancolare per il campo. Sul primo gol della Roma stringe su Dzeco con Milenkovic come i dilettanti o all’oratorio. Sul gol del raddoppio è a due metri da Pedro e non fa niente. Conclude la performance con un’entrata da codice penale che porta al rosso diretto.

BIRAGHI 5: pensa di essere il più grande terzino del mondo ed invece dimostra di essere un terzino mediocre che gioca con superficialità e non sa fare nè la fase difensiva, nè quella di attacco.

LIROLA 5: inizialmente se ne sta defilato e si limita a contrastare l’avversario sulla fascia. Sul finire del primo tempo cammina e sembra più un turista che parte di una squadra in difficoltà. Totalmente insufficiente.

CASTROVILLI 5: una partita deludente, una partita sottotono. Gioca nervoso e con poca lucidità (dal 1′ s.t. PULGAR 5: entra e non fa cambiare le cose. Non sa vedere il gioco per costruirlo e non ha il coraggio di osare)

AMRABAT 5,5: stasera negativa anche la sua prestazione. Scompare per diversi tratti di gara, rincorre invano gli avversari e non riesce quasi mai a rubare un pallone o a rompere una manovra dei giallorossi (dal 37′ s.t. DUNCAN s.v.)

BONAVENTURA 5,5: rimane incartato nell’involuzione di gioco della squadra e si trova a manovrare una decina di metri più indietro rispetto alla sua posizione (dal 12′ s.t. VLAHOVIC 5: ha difficoltà ad entrare in partita. Non riesce a spostare la difesa giallorossa e non la impensierisce mai. Resta il suo colpo di testa al 76′, il primo vero tiro in porta dei viola della partita)

RIBERY 6: gioca praticamente da solo, se la suona e se la canta e mette fuori anche gli artigli con interventi ed entrate un po’ sopra le righe. E’ una meteora positiva in una squadra che non c’è (dal 37′ s.t. CUTRONE s.v.)

CALLEJON 5: al 3′ minuto di gioco non riesce a raggiungere il pallone ad un metro dalla linea di porta e si fa anticipare da Spinazzola. Per il resto non si vede quasi mai, gravita per oltre un tempo nella trequarti giallorossa senza mai prendere parte al gioco. Viene sostituito quando forse iniziava a mostrare qualcosa di suo, nella sua posizione ideale (dal 22′ s.t. KOUAME’ 5: non fa niente di rilevante tranne che un colpo di testa verso la fine della partita, per il quale merita un voto)

Allenatore IACHINI 4: la squadra non ha nè capo nè coda. Forse non viene ascoltato, o forse non sa dare le indicazioni giuste. E’ l’uomo sbagliato al posto giusto e manifesta tutta la sua incompetenza. Si presenta contro la Roma lasciando tutti e tre gli attaccanti veri in panchina e schierando una difesa che è un disastro. Manca del lavoro con attenzione durante la settimana? Manca la reazione dei calciatori per motivi a noi sconosciuti? Manca di sicuro la dignità ad una squadra che tutto dovrebbe essere tranne che ciò che mostra di essere.