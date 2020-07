Roma-Fiorentina 2-1, pagelle viola: Terracciano non basta (questa volta)

La Fiorentina viene sconfitta dalla Roma, che prende due pali e fa la partita, grazie a un calcio di rigore assolutamente inventato dall’arbitro Chiffi, di Padova, alla sua quarta volta con la “viola” nelle partite post-lockdown.

La difesa viola fa una buona figura e Milenkovic segna il gol “della bandiera”.

PAGELLE FIORENTINA

TERRACCIANO 7: ottimo anche questa sera. Parate, uscite ed interventi tutti degni di encomio. Il rigore viene assegnato perchè lui, uscendo, tocca Dzeko, che aveva ormai calciato la palla fuori e che era sulla sua traiettoria, non commettendo però tecnicamente nessun fallo.

MILENKOVIC 6,5: gioca una partita discretamente dura ma efficace. Segna un bel gol di testa, piazzando la palla nell’angolino oltre il portiere. A tratti è troppo aggressivo.

PEZZELLA 7: un leone, stasera. Una diga che si scontra sempre (e sempre civilmente) con Dzeko e con le varie punte giallorosse. Bel duello davvero. E coglie un palo importante.

CACERES 6: qualche errore e qualche recupero lento ma va bene la sua partita.

LIROLA 5,5: Commette il fallo che dà il via ai gol della Roma. Buona la fase di ripartenza e di attacco, ma non è mai lucido quando arriva negli ultimi metri ed i suoi passaggi verso il centro area o in profondità sono sempre sbagliati.

DUNCAN 6: una gara di contenimento e di attenzione. Riparte spesso in contropiede ma solo una volta in tutta la gara fa un tiro verso la porta della Roma. Sta migliorando.

PULGAR 5,5: non si vede quasi mai perchè il centrocampo giallorosso è nettamente più forte.

R. GHEZZAL 6: gioca con sicurezza e con estro, anche se non è preciso nel passaggio e non sa disimpegnare. Ma lotta senza sosta.

RIBERY 5: contro squadre tecnicamente veloci e ben posizionate, il suo estro stenta e soprattutto il suo fisico (dal 1′ s.t. CUTRONE 5: non si vede praticamente mai, non fa niente per portare pericolo alla porta giallorossa)

CHIESA 5,5: non fa nulla di concretamente determinante per la gara. Da lui ci si aspetterebbe molto molto di più (dal 37′ s.t. VENUTI s.v.)

KOUAME’ 5: leggero, valido tecnicamente ma non tiene il ritmo e la complessità della gara. Migliorerà sicuramente, per adesso serve solo pazienza (dal 1′ s.t. VLAHOVIC 6: porta scompiglio nelle poche azioni di contropiede dalla Fiorentina. Tuttavia non trova mai la porta).

Allenatore IACHINI 6: la squadra è “spuntata” nel primo tempo e regalare un tempo non è producente per nessuno, figuriamoci per questa Fiorentina. La difesa ha retto bene, l’attacco è tuttavia sterile e i meccanismi sarebbero da affinare ma ormai è tardi.